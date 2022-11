Johnny Depp sarà l’ospite a sorpresa di Rihanna in Savage x Fenty Vol. 4 Secondo quanto dichiara TMZ, che cita fonti molto vicine alla produzione dello show, Johnny Depp sarà l’ospite a sorpresa del “Savage X Fenty Vol. 4”. Dal 9 novembre su Prime Video.

TMZ ha lanciato la bomba: in “Savage X Fenty Show Vol. 4.”, il nuovo show di Rihanna trasmesso in esclusiva streaming su Prime Video a partire dal 9 novembre, ci sarà anche Johnny Depp. Sono tanti gli ospiti, ma ovviamente quello più importante è proprio lui, l'attore ha prestato il volto al pirata Jack Sparrow che di recente è riuscito a riabilitarsi dopo la causa legale con Amber Heard.

Quello che sappiamo

Secondo quanto dichiara TMZ, che cita fonti molto vicine alla produzione dello show, Johnny Depp sarà l'ospite a sorpresa del "Savage X Fenty Vol. 4". Per lui non sarà solo un semplice ruolo da comparsa, ma sarà proprio uno dei protagonisti dello show. I team creativi di entrambe le star avrebbero lavorato per mesi immaginando il modo migliore di unire i due talenti. Rihanna sarebbe entusiasta di lavorare con Johnny Depp, e viceversa. Sarà un numero, secondo le indiscrezioni, che comprende musica e recitazione in un'atmosfera, sempre citando TMZ, che sarebbe cool e chic.

Johnny Depp pienamente reintegrato

Sarebbe la seconda partecipazione nel mondo della musica per Johnny Depp, dopo quella agli ultimi Mtv VMA come "moon man". Questo è un altro chiaro segnale che il mondo dello showbiz ha di nuovo ammesso l'attore nella sua lista di prim'ordine. D'altronde, anche Rihanna non è certo nuova alla recitazione esordendo al cinema sin dal 2006 con "Ragazze nel pallone" e consolidando la sua presenza in uno sci-fi già cult, "Battleship" (2012) e tornando poi al cinema con Luc Besson nel 2017 per "Valerian e la città dei mille pianeti" e "Ocean's 8" di Gary Ross nel 2018.

Leggi anche Le prime immagini di Johnny Depp all'Umbria Jazz

Gli ospiti attesi al Savage X Fenty Show Vol. 4

C'è una lunga lista di ospiti attesi al Savage X Fenty Show Vol. 4, disponibile su Prime Video dal 9 novembre. Tra questi ricordiamo: Irina Shayk, Taraji P. Henson, Cara Delevingne, Bella Poarch, Anitta, Don Toliver, Burna Boy, Maxwell.