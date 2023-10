Jess Smith, la bambina sole dei Teletubbies sta per diventare mamma Il volto che ricordiamo da bambina per il sole dei Teletubbies sta per avere il primo figlio. Su Instagram: “Presto saremo in tre”.

Ricordate Jess Smith? Proprio lei, il volto che ricordiamo da bambina per il sole dei Teletubbies, popolarissimo programma di fine anni '90, inizio anni 2000. La ex stella della tv, oggi 27enne, sta per avere il sui primo bebè insieme al suo compagno Ricky. L'ex sole dei Teletubbies ha pubblicato una foto su Instagram che mostra l'ecografia del bebè in arrivo: "Presto saremo in tre".

La storia di Jess, il sole dei Teletubbies

Jess Smith ha debuttato nel 1997, iniziando a recitare quando aveva appena 9 mesi nel ruolo del "bimbo sole". Ha fatto parte del programma fino al 2001. Nella produzione dei Teletubbies ci è entrata mentre veniva pesata in ospedale. Proprio in quel momento, i produttori della serie erano alla ricerca di bambini sorridenti e felici da utilizzare per il loro nuovo show e Jess, come la storia ha dimostrato, era davvero perfetta per il ruolo. Chissà se il nuovo bebè avrà la stessa carriera.

Jess Smith e il suo compagno Ricky.

I Teletubbies tornano su Netflix

Intanto è notizia recente che i Teletubbies ritorneranno per un nuovo show, un vero e proprio reboot prodotto da Netflix. Ovviamente, con una nuova bambina che presterà il volto al sole che è stata già fatta incontrare a Jess Smith per una sorta di cambio della guardia. Il cambio di piattaforma è molto importante perché in origine i pupazzi colorati chiamati Tinky Winky, Dipsy, Laa-Laa e Po erano i protagonisti di un programma prodotto interamente dalla BBC. Ora l'approdo a Netflix rappresenta in qualche modo un passaggio di testimone simbolico, considerato che oggi i tempi sono cambiati. Anche in questa versione, i "nuovi" Teletubbies si rivolgeranno ai bambini in età prescolare e i protagonisti saranno alle prese con l’esplorazione del loro mondo fantastico e animato. Nel cast anche l'attore Tituss Burgess, noto per il ruolo di Titus Andromedon nella comedy Netflix Unbreakable Kimmy Schmidt.