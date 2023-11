Il video della festa di compleanno di Leonardo Di Caprio: “Vip fino a tarda notte, tutti cantavano” In occasione dell’ultimo compleanno prima dell’ingresso ufficiale nella cifra senior, Leonardo Di Caprio ha dato una festa in grande stile in una villa di Beverly Hills, alla presenza di numerosi invitati vip. “Ad un certo punto tutti cantavano”, si legge su Variety. TMZ pubblica un video del festeggiato, in abiti decisamente low profile.

A cura di Giulia Turco

(Foto Getty)

Il divo di Hollywood tra i più apprezzati di sempre festeggia una quasi cifra tonda. Leonardo Di Caprio ha compito 49 anni lo scorso 11 novembre e per brindare all’ultimo anno che precede l’ingresso ufficiale nell’età senior, l’attore ha dato una super festa top secret ed esclusiva, della quale Variety ha svelato qualche dettaglio. TMZ, inoltre, ha pubblicato un video all'interno della lussuosa villa affittata dall'attore per la festa, immortalandolo con un video: t-shirt e cappellino, Leo ha festeggiato in abiti decisamente low profile.

La festa top secret di Leonardo Di Caprio, tutti i dettagli noti

Prima regola: niente foto. Stando a quanto riporta il magazine americano, sembra che Di Caprio abbia posto un veto agli smartphone per tutti gli invitati alla sua festa, nonostante qualcuno sia riuscito a registrare un video pubblicato poi sul portale TMZ. Non è forse un caso che abbia voluto tenere lontano gli occhi indiscreti, considerando che negli ultimi tempi sono sempre meno frequenti le sue apparizioni pubbliche e che preferisce restare nell’ombra dei riflettori. Non ha però rinunciato ad un party scintillante, organizzato sabato 11 novembre in una maxi villa di Beverly Hills, in California, alla presenza di moltissimi vip. Presenti JAY-Z, Beyoncé, Snoop Dogg, Tobey Maguire, Axl Rose, Lady Gaga, Salma Hayek, solo per citarne alcuni. “Ad un certo punto tutti cantavano”, racconta Variety. “Una grande festa con musica, bevande, cibo a buffet. Sembra che tutti si siano divertiti molti”, si legge sul magazine, che pare si sia protratta fino a a tarda notte.

Special guest la fidanzata Vittoria Ceretti

Non poteva mancare all’appello naturalmente la fidanzata Vittoria Ceretti. “Si sono baciati tutta la notte”, scrive Variety, secondo il quale Leonardo Di Caprio non ha avuto occhi che per lei durante la serata. Pare che abbia “tutte le qualità che cerca in un partner”, la modella italiana che lo ha fatto innamorare e che frequenta almeno dalla scorsa estate. I primi avvistamenti insieme risalgono al 9 agosto, quando sono stati pizzicati in baci appassionati in una discoteca di Ibiza.