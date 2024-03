Il matrimonio tra Geri Halliwell e Christian Horner a rischio: gli screen Whatsapp su di lui lo hanno rovinato La ex Spice pensava che tutto fosse “svanito” ma l’apparizione dei messaggi intimi tra il marito e la dipendente RedBull (79 screenshot Whatsapp) l’avrebbero distrutta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Tanto tuonò che piovve. Il matrimonio tra Geri Halliwell e il potente direttore sportivo della Red Bull Christian Horner è a rischio, secondo fonti molto vicine alla coppia citate e spiattellate in prima pagina dal Daily Mail online. Dopo una serie di dichiarazioni da parte della ex Spice sulla "sofferenza del momento" e la "vicinanza assoluta" al marito possibile ‘aggressore sessuale', arrivano notizie fresche che ribaltano la situazione: "Lei sarebbe umiliata da quello che è venuto fuori e dai messaggi Whatsapp che avrebbe inviato suo marito".

Gli screen dei messaggi Whatsapp complicano le cose

Dopo che Chris Horner è stato scagionato da un'indagine interna da parte di Red Bull, sono infatti spuntati chat e screen privati di una conversazione tra lui e la dipendente che ha denunciato il dirigente. Sulla base di questa conversazione, Geri Halliwell avrebbe comprensibilmente reagito male. Nel frattempo si cerca di indagare sulla veridicità degli screen, ma il rapporto tra la ex Spice e Horner sembra ormai compromesso.

Come cambia la situazione

Christian Horner è stato scagionato solo dalla casa madre di Red Bull e con il nuovo mondiale F1 alle porte, gli è stato persino concesso di rimanere in carica come direttore del team. Inalterato anche il suo stipendio da 8 milioni di sterline l'anno. Questo, però, prima che i messaggi ‘hard' venissero diffusi tra i principali giornalisti del settore. L'indagine interna, che era stata chiusa favorevolmente, adesso dovrebbe irrimediabilmente essere aperta e le conseguenze su Horner potrebbero essere devastanti. Geri Halliwell aveva dichiarato agli amici di essere "sollevata ed entusiasta" che le accuse contro il suo compagno, con cui ha avuto un figlio di sette anni di nome Monty, fosser cadute. Fonti vicine a lei hanno detto ai giornalisti del Daily Mail che pensava che finalmente "tutto fosse svanito", ma l'apparizione dei messaggi intimi (in tutto 79 screenshot) l'avrebbe distrutta. Lui le aveva promesso che non c'era stato nulla di male e lei viveva in una bolla d'amore: questa bolla, adesso, è scoppiata.