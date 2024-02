Christian Horner, marito di Geri Halliwell, scagionato dalle accuse di aggressione sessuale Il 50enne marito della ex-Spice Girl Geri Halliwell era stato accusato per il suo comportamento nei confronti di una dipendente femminile. È stato scagionato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Il marito di Geri Halliwell, Christian Horner, è stato scagionato dall'accusa di comportamento aggressivo sessuale alla Red Bull nei confronti di una sua dipendente. Il direttore sportivo della Red Bull Racing era stato accusato di comportamento coercitivo nei confronti della dipendente che, adesso, potrebbe fare appello.

L'accusa contro il marito di Geri Halliwell

Il 50enne marito della ex-Spice Girl Geri Halliwell era stato accusato per comportamento inappropriato nei confronti di una dipendente femminile. Dalla casa madre si legge in un comunicato: "L'indagine indipendente sulle accuse mosse contro il signor Horner è completa, e Red Bull può confermare che il reclamo è stato respinto". Ora, però, resta da vedere se rimarrà in sella al suo strapagato lavoro da 8 milioni di sterline l'anno. L'inchiesta è stata condotta dalla Red Bull attraverso uno studio legale londinese: sono stati ascoltati 60 ore di prove, incluse otto ore di un singolo giorno di Christian Horner ed è stato prodotto un rapporto di 150 pagine.

Geri Halliwell è rimasta al suo fianco

Christian Horner ha ricevuto il suo giudizio mentre era in viaggio per il Bahrain dove si terrà la gara d'apertura della stagione di Formula 1. La ex popstar Geri Halliwell è rimasta accanto al marito durante questo momento difficile. Si è detta ‘devastata' dalle voci riguardanti suo marito e non ha mai avuto dubbi sulla sua innocenza. La questione resta adesso quella di appurare se appunto Christian Horner resterà al timone della direzione sportiva della squadra Red Bull, con la quale ha vinto 13 campionati mondiali. La coppia si è sposata nel 2015, hanno un figlio di sette anni. Horner ha anche una figlia nata da una precedente relazione.