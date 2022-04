Hailey Bieber: “Ho avuto un mini ictus, mio marito Justin mi parlava e io non riuscivo a rispondere” Hailey Bieber ha raccontato con un lungo video su Youtube cosa le è accaduto lo scorso marzo quando è stata ricoverata per malore: è stata colpita da un coagulo di sangue, un mini ictus scatenato da un mix di circostanze.

A cura di Gaia Martino

Lo scorso 13 marzo Hailey Baldwin Bieber è stata ricoverata in ospedale dopo essersi sentita male a causa di sintomi simili a un ictus causati da un coagulo di sangue nel cervello. Stava facendo colazione con il marito Justin Bieber quando ha iniziato a sentirsi poco bene: dopo essere stata trasportata di corsa in ospedale, a Palm Spring, ha scoperto la diagnosi. "È stato spaventoso" ha commentato la pop star durante un suo concerto, oggi a rivelare ogni dettaglio riguardo quanto accaduto è la diretta interessata.

Hailey Bieber racconta il suo malore

Hailey Bieber sul suo canale Youtube ha deciso di raccontare la sua storia, in particolare del malore che l'ha colpita più di un mese fa. "Ero seduta a tavola con Justin, stavamo parlando normalmente durante la colazione, quando ho sentito una strana sensazione nel braccio destro, dalla spalla fino le dita della mano, che erano intorpidite. E quando mio marito mi ha chiesto che cosa avessi mi sono resa conto che non riuscivo a parlare".

La modella 25enne aveva il lato destro del suo viso totalmente bloccato, ha spiegato, e per questo motivo ha pensato subito che si trattasse di ictus. In attesa che arrivasse l'ambulanza è stata soccorsa da un vicino di casa: "Appena provavo a rispondere alle domande, non riuscivo a tirar fuori le parole, come se la mia lingua e la mia bocca non riuscissero a formare le frasi". Dopo essere stata portata in ospedale, in ambulanza, è stata sottoposta ad una serie di test ma i suoi sintomi erano scomparsi. Così i medici le hanno dato la diagnosi.

Cosa ha avuto Hailey Bieber

Nel video pubblicato su Youtube la modella ha spiegato di aver appreso dai medici di aver avuto un TIA, un attacco ischemico transitorio, un mini ictus, provocato da un coagulo di sangue scatenato da un mix di tre circostanze. In primis il recente contagio da Covid-19, poi un lungo volo da e per Parigi in un tempo minimo. Infine ha aggiunto: "Avevo appena iniziato una pillola anticoncezionale che non avrei dovuto prendere perché soffro comunque di emicrania e non ne parlai prima con il mio medico". Dopo essersi sottoposta ad ulteriori test, le è stato diagnosticato anche un PFO, un Forame Ovale Pervio, il cosiddetto ‘buco nel cuore': ovvero un'anomalia cardiaca, curabile. Ora Hailey Bieber sta bene, ha rassicurato i fan, il peggio è passato: "Tutto si è svolto tranquillamente e ora mi sono rimessa del tutto".