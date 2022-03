Justin Bieber sul malore della moglie Hailey: “È stato davvero spaventoso, ma ora sta bene” Justin Bieber sul palco del concerto a Denver ha rassicurato i presenti riguardo le condizioni di salute della moglie Hailey colpita giorni fa da un malore al cervello: “Sta bene”.

A cura di Gaia Martino

Justin Bieber sul palco durante un concerto in Colorado ha parlato di quanto accaduto alla moglie Hailey Baldwin Bieber, colpita da un malore improvviso al cervello. Lo scorso giovedì la modella, mentre faceva colazione con il marito, ha accusato dei sintomi simili a un ictus e per questo motivo è corsa in ospedale. Lì hanno scoperto che si era creato un piccolo coagulo di sangue al cervello che ha causato la mancanza di ossigeno, in poche ore per fortuna il pericolo era rientrato ma la paura è stata tanta, per entrambi. Justin non ha mai lasciato sola la sua metà che ha sposato nel 2018, ha descritto l'episodio come davvero ‘spaventoso‘. Ha precisato però che ora Hailey sta bene.

Le parole di Justin Bieber

Sul palco del concerto a Denver Justin Bieber ha rassicurato i fan riguardo le condizioni di salute di sua moglie Hailey. Sta bene, ma la paura è stata davvero tanta.

Ovviamente voi sapete, la maggior parte di voi conosce o ha letto le notizie su mia moglie, non sono sicuro se voi abbiate visto ma..è tutto ok, lei sta bene. È stato spaventoso, è stato davvero spaventoso, ma so per certo che Dio la tiene nel palmo delle sue mani.

Il trauma e la paura in casa Bieber

Per Justin e Hailey Bieber la paura è stata davvero tanta. La modella vittima di un coagulo di sangue è stata ricoverata in ospedale, poi dimessa nella stessa giornata essendo il pericolo rientrato in poche ore ma quanto accaduto ha lasciato sotto choc la coppia, di più il cantante che non l'ha lasciata sola neanche un attimo.

"È più traumatizzato di quanto lo sia anche lei" – aveva svelato una fonte vicina a lui a People – Quando è successo, c'era molto panico. Justin ha mandato un messaggio a tutti quelli che conosceva e ha chiesto a tutti di pregare per lei, e non l'ha mai lasciata. Stava dicendo che non può perderla, che qualunque cosa serva, voleva il miglior trattamento medico disponibile".