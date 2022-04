Hailey Bieber non è incinta, la modella smentisce stizzita: “Lasciatemi in pace” Hailey Bieber ha smentito le voci insistenti riguardo la sua presunta gravidanza: la modella moglie di Justin Bieber non è incinta. Ha chiesto ai fan di lasciarla in pace.

Hailey Bieber non è incinta, nelle ultime ore ha smentito le voci riguardo una sua presunta gravidanza. Circolava il rumors che la modella, moglie di Justin Bieber, fosse in dolce attesa dopo il red carpet ai Grammy Awards 2022. A lanciare l'indizio è stato l'abito indossato dalla modella, per molti fan troppo fluente, diverso dai soliti sfoggiati, che sarebbe stato scelto per coprire un presunto pancino. La Baldwin al centro del gossip ha così deciso di mettere un punto all'indiscrezione commentando un post su Instagram di RadarOnline.

Justin e Hailey Bieber ai Grammy Awards 2022 (Foto di Getty)

Il commento di Hailey Bieber sulla presunta gravidanza

"I fan sono convinti che Hailey Bieber sia incinta dopo aver camminato sul tappeto rosso dei Grammy in un abito fluente con il marito Justin Bieber" si legge sul profilo Instagram di Radar Online commentato dalla diretta interessata. Hailey Bieber stufa delle voci circolate sul suo conto nelle ultime ore ha commentato, infastidita, invitando tutti a lasciarla in pace e smentendo categoricamente la gravidanza. "Non sono incinta, lasciatemi in pace" ha scritto la moglie di Justin Bieber.

Il desiderio di avere un bambino

In un'intervista rilasciata a The Wall Street Journal nel febbraio 2022 la supermodella aveva confessato di desiderare dei figli ma il suo momento non era ancora arrivato. "Quando ti sposi, c’è questa cosa che accade per le donne: tutti danno per scontato che prima arriva l’amore, poi il matrimonio, poi un figlio" disse, prima di confermare il suo sogno di diventare mamma. "Penso di aver radicato nella mia testa che avrei voluto avere figli subito, super, super giovani" – aggiunse – "Poi ho compiuto 25 anni e sono ancora super, super giovane!". La moglie di Justin Bieber, sposato nel 2018, spiegò che ci avrebbero provato in futuro a diventare genitori: "Ci proveremo nei prossimi due anni". Non è dunque ancora arrivato il momento per un baby Bieber, Hailey Baldwin è stata piuttosto chiara.