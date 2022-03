Hailey Baldwin ricoverata per un coagulo nel cervello: “Mi sono spaventata ma ora sto bene” Hailey Baldwin Bieber è stata ricoverata in ospedale a causa di un coagulo nel cervello, ma subito dopo rimandata a casa, come ha spiegato lei su Instagram.

A cura di Redazione Spettacolo

Justin Bieber e Haley Baldwin (foto di Dimitrios Kambouris/Getty Images per The Met Museum/Vogue)

Hailey Baldwin Bieber è stata prima ricoverata per un problema al cervello e poi rimandata a casa. La modella di 25 anni, infatti, si era sentita male ed era stata trasportata, come scrive People, all'ospedale di Palm Spring a causa di sintomi simili a ictus causati da un coagulo di sangue nel cervello, come ha scritto lei stessa in una nota postata sulla sua pagina Instagram in cui ha raccontato cosa fosse successo. La modella si è sentita male mentre faceva colazione con il marito, la popstar Justin Bieber, sentendo sintomi come quelli di un ictus e da lì la corsa in ospedale dove la avevano trovato un coagulo nel cervello.

"Giovedì mattina, ero seduta a fare colazione con mio marito quando ho iniziato ad avere sintomi simili a un ictus e sono stata portata in ospedale. Lì hanno scoperto che si era creato un piccolissimo coagulo di sangue al cervello, che ha causato una piccola mancanza di ossigeno, ma il mio corpo l'aveva affrontato da solo e mi sono ripresa completamente in poche ore – ha spiegato Bieber nella nota -. Anche se questo è stato sicuramente uno dei momenti più spaventosi che abbia mai vissuto, ora sono a casa e sto bene, e sono così grata a tutti i fantastici medici e infermieri che si sono presi cura di me!" prima della chiusura di ringraziamento a tutti i fan che si sono preoccupati per lei.

Uno spavento per la modella a cui, appunto, è stato già dato il permesso di tornare a casa, visto che il pericolo era già rientrato quando è stata trasportata in ospedale. È un periodo non ottimale per la salute della coppia, dal momento che poche settimane fa Justin Bieber era risultato positivo al Covid-19 costringendolo a rinviare alcune date del suo tour mondiale, compresa la data di Las Vegas. I due erano stati fotografati insieme due giorni fa, come si vede anche dal profilo Instagram del cantante, durante una data del Justice World Tour.