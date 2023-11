Gordon Ramsay papà per la sesta volta, è nato Jesse James: “Un altro batuffolo di amore” Gordon Ramsay è diventato papà per la sesta volta. Con un tenero post su Instagram, il noto chef americano e la moglie Tana hanno annunciato la nascita del loro sesto bebè, Jesse James: “Un altro batuffolo di amore per la brigata Ramsay!”.

A cura di Elisabetta Murina

Gordon Ramsay è diventato papà per la sesta volta. Con un tenero post su Instagram, il noto chef americano e la moglie Tana hanno annunciato la nascita del loro sesto bebè, un bambino, che hanno deciso di chiamare Jesse James. La gravidanza era stata annunciata per sbaglio dallo stesso neo papà durante una trasmissione telefonica, tanto che si pensava stesse scherzando.

Gordon Ramsay papà per la sesta volta

Con un tenero post su Instagram, pubblicato sabato 11 novembre, Ramsay e Tana hanno annunciato la nascita del loro sesto figlio. La neo mamma, 48 anni, si è mostrata ancora in ospedale mentre stringe tra le braccia il piccolo Jesse James. Il noto chef si è avvicinato per dargli un affettuoso bacio. "Che incredibile regalo di compleanno. Si prega di dare il benvenuto Jesse James Ramsay", ha scritto ad accompagnare gli scatti. Solo pochi giorni fa, infatti, lo chef aveva festeggiato il suo 57esimo compleanno. "Un altro batuffolo di amore per la brigata Ramsay!! 3 ragazzi, 3 ragazze…", ha poi aggiunto. La famiglia di Gordon Ramsay, quindi, si allarga sempre di più e accoglie ufficialmente il terzo maschietto.

La famiglia di Gordon Ramsay

Prima della nascita di Jesse James, Ramsay e la moglie Tana erano già genitori di cinque figli, avuti nel corso del loro amore che dura da più di 25 anni. La maggiore è una femmina, si chiama Megan e ha 24 anni. Circa un anno dopo, sono nati gemelli Jack e Holly, un maschio e una femmina, oggi 23enni. Poi è nata Tilly, 21 anni, e poi il piccolo Oscar che ha solo 3 anni e che non è più il minore della famiglia