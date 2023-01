Gordon Ramsay avrebbe annunciato di aspettare il suo sesto figlio dalla moglie Tana Gordon Ramsay ha annunciato, per sbaglio, che sua moglie Tana potrebbe essere in attesa del loro sesto figlio. Lo chef lo ha dichiarato durante un’ospitata in un programma radiofonico, ma non è chiaro se stesse scherzando.

A cura di Ilaria Costabile

Si è trattato di una rivelazione casuale, non programmata, ma durante una diretta radiofonica, Gordon Ramsay si è fatto scappare che diventerà padre per la sesta volta. La moglie Tana, infatti, sarebbe in dolce attesa e molto presto darà alla luce un nuovo componente della famiglia.

Gordon Ramsay e lo scoop sul sesto figlio

Ospite dell'emittente radiofonica Heart, Gordon Ramsay stava chiacchierando amabilmente con gli speaker quando la conduttrice del programma ha chiesto al noto chef di confermare in diretta quanti figli avesse e lui, di tutta risposta, ha dichiarato: "L'ultima volta che ho controllato erano cinque, ora ce n'è un altro in arrivo". La speaker, quindi, sbalordita dalla dichiarazione inaspettata ha chiesto se stesse scherzando e Ramsay ha ribadito: "Sul serio, i jeans di Tana non le stanno più molto bene", sull'onda dello scherzo, allora, i due hanno chiesto: "Ma sei sicuro non sia Natale, o è davvero un regalo?". Ramsay, quasi a voler fare un passo indietro, conclude la conversazione sull'argomento dicendo: "Sai che ti dico, non ne sono sicuro, ora che torno a casa controllo, Vado a Boots sulla via del ritorno da qui e ricontrollerò".

La famiglia di Gordon Ramsay

Lo chef, conosciuto per i suoi programmi di cucina che lo hanno reso famoso in tutto il mondo, oltre che per i suoi modi piuttosto irruenti, lontano dalle telecamere è in realtà un padre a dir poco amorevole. Dal matrimonio con la moglie Tana, che adesso ha 48 anni, sono nati ben cinque figli: la maggiore, Megan, ha 24 anni, a poco più d un anno di distanza sono nati i gemelli Jack e Holly, che hanno infatti 23 anni, dopodiché è venuta al mondo Tilly, ora 21enne, e infine dopo anni dalla quarta figlia, è nato l'ultimo membro della famiglia Ramsay, ovvero Oscar, che ha solo tre anni. Lo chef ha rivelato che la moglie avrebbe voluto avere un altro figlio, stando alle ultime dichiarazioni, potrebbe essere