“Ginevra Lamborghini ha chiuso la sorella in una stanza al buio per ore”, c’è il like di Elettra Elettra Lamborghini conferma indirettamente l’indiscrezione secondo la quale la sorella Ginevra l’avrebbe chiusa in una camera al buio per ore. Prima piazza un like, poi lo rimuove.

A cura di Stefania Rocco

Non è tornato il sereno tra Ginevra ed Elettra Lamborghini. Lo dimostra uno degli ultimi like lasciati dalla popstar su Twitter a un’indiscrezione che riguarda i precedenti trascorsi tra le due. Risalgono a qualche giorno fa le parole usate da Antonino Spinalbese per descrivere Ginevra. “Era la classica figlia di papà, quella che ha tutto, invece ho rivisto in Ginevra molte cose di me. Come la semplicità, il modo di divertirsi, di essere spensierati, anche se poi è una forzatura per non soffrire. Ginevra, di base, ha dentro un velo di tristezza. E poi ha un modo di sedurre tutto suo, che non è fisico. Ed è molto materna”, aveva dichiarato l’ex compagno di Belén Rodriguez a proposito della cantante conosciuta nella Casa del Grande Fratello Vip. Proprio la parola “materna” avrebbe spinto Elettra a uscire allo scoperto.

Il like di Elettra Lamborghini al tweet contro la sorella Ginevra

Elettra ha palesato il fatto di non essere d’accordo con Spinalbese in maniera indiretta, piazzando un like a un tweet scritto da una utente il cui testo, rifacendosi alle dichiarazioni di Antonino, specificava: “Materna come quella volta che ha chiuso in una stanza per ore al buio la sorella Elettra”. Un’indiscrezione bomba che la popstar è sembrata in un primo momento confermare, salvo poi rimuovere il like poco dopo. Ma gli screen di quell’interazione sono rimasti in rete.

Ginevra Lamborghini: “Non so perché mia sorella non mi parla”

Da concorrente del Grande Fratello Vip, Ginevra aveva raccontato di non conoscere il motivo che aveva spinto la sorella a interrompere il loro rapporto. “Il motivo non lo so neanche io, credo che non lo sappia neanche lei. È nata per una stupidaggine, non è che abbiamo avuto un litigio, abbiamo avuto una rottura netta”, aveva raccontato la gieffina a Cristina Quaranta che le aveva chiesto la ragione del loro allontanamento, “I miei ci hanno provato in tutti i modi, la cosa che penso è che tutti dicono che il tempo passa e aggiusta le cose. Io non ci credo, penso a quanto tempo sto sprecando. Io le scrivo, ma mi ha bloccato ovunque, su Instagram, il telefono, ha bloccato i miei amici. Non mi vuole a Natale, a Capodanno. Facciamo Natale separati dal 2019”.