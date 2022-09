Retroscena della rottura tra Elettra e Ginevra Lamborghini: “Perché hanno litigato e non faranno pace” Nuove indiscrezioni sul rapporto tra le sorelle Elettra e Ginevra Lamborghini. Il settimanale Chi ha svelato alcuni retroscena che renderebbero davvero difficile la riconciliazione tra la cantante e la concorrente del Grande Fratello Vip.

A cura di Daniela Seclì

Si aggiunge un nuovo tassello al rapporto burrascoso tra Elettra Lamborghini e la sorella Ginevra. Nelle scorse ore, l'artista ha rotto il silenzio e ha raccontato la sua verità sul rapporto con la concorrente del Grande Fratello Vip. Si è detta convinta che Ginevra non abbia alcuna intenzione di rappacificarsi con lei e ha assicurato che non andrà in tv a fare lo show. Dopo il suo lungo sfogo, arrivano i retroscena diffusi dal settimanale Chi.

I motivi della lite tra Elettra e Ginevra Lamborghini

Sul settimanale Chi, in un articolo firmato da Gabriele Parpiglia, si leggono i retroscena della rottura tra le due sorelle. Secondo quanto riporta il magazine diretto da Alfonso Signorini, la motivazione della rottura tra le due sorelle, affonderebbe le sue radici nella decisione di Ginevra di accostarsi al mondo della musica. In questo sogno, non avrebbe trovato l'appoggio della sorella Elettra, che poi si sarebbe risentita, quando la gieffina ha deciso di fare da sola:

A un certo punto Ginevra decide di cambiare vita e di voler tentare di seguire la carriera di cantante proprio come Elettra. Così si dà da fare, le chiede aiuto, ma trova sempre un muro, fino a quando non decide di fare da sola. Elettra non la prende bene: la vive come una mancanza di rispetto, si sente “tradita” e pensa che la sorella non abbia tenuto conto della sua volontà. Il “no” di Elettra è dettato da mille motivi, compreso il suo senso di responsabilità. Ci confida, infatti, che è difficile farsi largo nel mondo della musica e in quello della televisione, bisogna avere le spalle larghe. Insomma, a suo dire vorrebbe cercare di tutelare la sorella, ma a Ginevra poco importa e così va avanti per la sua strada, disintegrando in questo modo il rapporto con Elettra.

Sarà difficile risanare il rapporto tra le due sorelle

Dunque, secondo quanto riportato, Elettra Lamborghini avrebbe evitato di instradare la sorella nella carriera da cantante con il solo scopo di proteggerla. Da quel momento, però, tra le due sarebbe calato il silenzio. Un distacco che, come confermato dalla stessa Ginevra, le ha portate a trascorrere persino il Natale separate. Secondo il settimanale Chi, risanare il rapporto potrebbe essere impossibile: "Noi che abbiamo seguito Elettra Lamborghini per mesi e abbiamo tentato di capire se ci fossero i margini per un lieto fine, oggi diciamo: assolutamente no, purtroppo". Ma la vita è imprevedibile. Mai dire mai.