Gilles Rocca ha una nuova fidanzata, la prima foto social con Roberta Mastromichele: “Sto tanto bene”

Gilles Rocca ha una nuova fidanzata. Dopo la fine della storia con Miriam Galanti, durata 14 anni, l'ex ballerino di Ballando con le Stelle ha ritrovato l'amore. Al suo fianco c'è ora Roberta Mastromichele, attrice di professione, con cui ha pubblicato una romantica foto sui social.

Gilles Rocca ha una nuova fidanzata, la foto sui social

Gilles Rocca sta vivendo una nuova fase della sua vita sentimentale. Lo scorso febbraio ha chiuso la relazione con Miriam Galanti, durata 14 anni, per motivazioni non meglio precisate. "È difficile dover spiegare il perché e forse non lo so nemmeno io… il peso di dover far vedere alle persone che ci conoscono che va tutto bene è diventato insostenibile", aveva scritto l'ex ballerino su Instagram. Poi aveva aggiunto: "Spero che la morbosità del sapere il perché e il per come non si insinui nelle nostre vite. È stata una storia fantastica e non vorrei che si sporcasse con del gossip becero". Ora al suo fianco c'è un'altra donna, Roberta Mastromichele, con cui è uscito allo scoperto pubblicando una foto sui social. Nello scatto i due appaiono felici e complici e, come didascalia, si legge: "E che devo dì… sto tanto bene".

Chi è Roberta Mastromichele, la nuova fidanzata di Gilles Rocca

Roberta Mastormichele è la nuova fidanzata di Gilles Rocca. Nata a Roma, è un'attrice di professione, che spazia dal cinema al teatro. Nel corso degli anni ha interpretato diversi ruoli: è stata comparsa nel film Come Tu mi vuoi e ha recitato nella saga Manuale d'amore, mentre per quanto riguarda il piccolo schermo è apparsa in Quelli che il Calcio nel 2009. Sul suo profilo Instagram, seguito da 65mila follower, scrive "non sono famosa" e condivide diversi scatti della sua quotidianità e del lavoro. Per quanto riguarda la sua vita privata, non si hanno informazioni prima della frequentazione con Gilles Rocca.