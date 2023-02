Gilles Rocca e Miriam Galanti si sono lasciati, la storia è finita dopo 14 anni Gilles Rocca e Miriam Galanti si sono lasciati, dopo 14 anni insieme. L’ex naufrago lo ha annunciato su Instagram: “Abbiamo condiviso tanto, tutto, ma la nostra storia è finita”.

A cura di Ilaria Costabile

Una lunga e intensa storia d'amore quella che legava Gilles Rocca e Miriam Galanti, ma che purtroppo, come rivelato dall'attore su Instagram si è ormai conclusa. Nel post pubblicato su Instagram in cui l'ex naufrago annuncia la rottura, chiede che non sia fatta insistenza per sapere i motivi che hanno spinto la coppia a separarsi.

Le parole di Gilles Rocca

Un messaggio piuttosto lungo, dove Gilles Rocca svela il perché della sua assenza sui social insieme alla compagna di una vita, Miriam, che è stata al suo fianco per quattordici anni e dalla quale separarsi non è stato certamente semplice. Una storia talmente importante che l'attore spera non sia sporcata dal chiacchiericcio altrui:

Incontro tanta gente che mi chiede perché non metta più foto di coppia o che fine abbiano fatto i post sul profilo con la mia fidanzata, perché non faccio più storie insieme o non condivida più momenti di quotidianità… la risposta è una sola… dopo 14 anni d’amore, 14 anni vissuti insieme in cui abbiamo condiviso tanto, tutto, la nostra storia è finita. È difficile dover spiegare il perché e forse non lo so nemmeno io… il peso di dover far vedere alle persone che ci conoscono che va tutto bene è diventato insostenibile. Prima che la notizia possa essere riportata male dai giornali ho preferito farlo io.

Spero che la morbosità del sapere il perché e il per come non si insinui nelle nostre vite.

È stata una storia fantastica e non vorrei che si sporcasse con del gossip becero.

Grazie

La notizia della rottura nel 2021, poi smentita

I due erano stati spesso al centro delle cronache rosa, sebbene piuttosto riservati, perché si era paventata in più occasioni la fine della loro storia d'amore. Già nel 2021, infatti, era circolata la notizia che i due si fossero lasciati, smentita prontamente da Rocca che, infatti, proprio su Instagram si era scagliato contro chi aveva diffuso questa indiscrezione poi rivelatasi fallace. "Io vi potrei anche querelare per le stron**te immense che dite" aveva dichiarato in un video, supportato a distanza da Miriam Galanti che, allo stesso modo, parlava della "cattiveria di certe persone".