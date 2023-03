Gilles Rocca sull’amico Daniele Scardina colpito da malore: “Situazione delicata, ma è una roccia” Gilles Rocca ha condiviso sui social un messaggio per l’amico Daniele Scardina, il pugile operato d’urgenza alla testa dopo essersi sentito male durante un allenamento: “La situazione è molto delicata. Dany è una roccia e supererà anche questa”.

A cura di Elisabetta Murina

Dopo l'ex fidanzata Diletta Leotta, anche Gilles Rocca ha condiviso sui social un messaggio per l'amico Daniele Scardina, che al momento si trova ricoverato. Il pugile, conosciuto anche come King Toretto, si è sentito male durante un allenamento in palestra ed è stato trasportato in ospedale, dove è stato operato d'urgenza alla testa.

Le parole di Gilles Rocca

Gilles Rocca è un amico di Daniele Scardina: le loro strade si sono incrociate quando hanno partecipato insieme, nell'edizione del 2020, a Ballando con le Stelle. L'attore è arrivato al primo posto, mentre il pugile si è classificato al quarto. E proprio Rocca, in un momento delicato come questo, ha voluto condividere un messaggio di affetto rivolto all'amico. Sul suo profilo Instagram, ha pubblicato una loro foto scrivendo:

Fratello mio, sei un campione immenso e anche questa battaglia la vincerai. Sono in contatto con gli amici e lo staff di Dany, la situazione è molto delicata e le prossime ore saranno fondamentali. Dany è una roccia e supererà anche questa situazione difficile.

Come sta Daniele Scardina, le parole del manager

Ad aggiornare sulle delicate condizioni di salute di Daniele Scardina è stato il suo manager Alessandro Cherchi. In collegamento con Pomeriggio 5, davanti all'ospedale Humanitas di Rozzano, l'uomo ha spiegato che le condizioni del pugile al momento "sono stabili" e che l'operazione "è andata bene". Poi ha aggiunto: "In questo momento la pazienza è importante. Dobbiamo aspettare e pregare". Il pugile si è sentito male nella serata di martedì 28 febbraio, mentre si stava allenando nella palestra di Via Fermi a Buccinasco, alle porte di Milano. Si è accasciato a terra ed è stato subito trasportato all'ospedale, dove è stato operato d'urgenza alla testa.