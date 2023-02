Scardina operato d’urgenza alla testa: il pugile si è sentito male dopo l’allenamento Daniele Scardina è stato operato d’urgenza alla testa: il pugile di Rozzano si è sentito male dopo un allenamento ed è s.

A cura di Vito Lamorte

Apprensione per le condizioni di salute di Daniele Scardina. Il pugile milanese si è sentito male mentre si stava allenando in vista del debutto nei mediomassimi in programma venerdì 24 marzo all'Allianz Cloud di Milano ma, ad un certo punto, si è accasciato a terra ed è stato trasportato all’ospedale, dove è stato operato d’urgenza alla testa.

Scardina è stato subito soccorso e dopo essere arrivato all’ospedale Humanitas le condizioni ai sanitari sono valutate molto serie, tali da costringere i medici a intervenire chirurgicamente.

Il 30enne milanese avrebbe dovuto affrontare Giovanni De Carolis tra i supermedi il 3 marzo, ma aveva palesato delle difficoltà nel raggiungere un peso forma ideale necessario per competere tra i 76,2 kg e dunque ha deciso di passare ai 79 kg.

Per questo motivo avrebbe dovuto incrociare i guanti con il belga Cedric Spera (17 vittorie e 9 sconfitte) in un match sulla distanza delle dieci riprese: il pugile lombardo ha vinto il titolo IBF International dei supermedi nel 2019 ed era riuscito tenerlo tra le sue mani fino al 13 maggio 2022, quando venne battuto da Giovanni De Carolis: era la sua prima sconfitta in carriera dopo 20 successi.

(in aggiornamento)