Malore per Daniele Scardina, operato d’urgenza: il messaggio di Diletta Leotta Daniele Scardina ha subito un malore mentre si stava allenando in vista del debutto nei mediomassimi, è in gravi condizioni. Il messaggio della ex compagna, Diletta Leotta.

Daniele Scardina è stato operato d’urgenza alla testa: il pugile di Rozzano è stato colpito da un malore mentre si stava allenando in vista del debutto nei mediomassimi. Le condizioni, al momento, non si conoscono, ma sarebbero apparse subito molto gravi. Diletta Leotta, che è stata fidanzata per lungo tempo con il pugile, ha appreso la notizia mentre era a bordo campo per Dazn, allo Stadium per Juventus-Torino. La conduttrice ha reagito con una storia su Instagram: "Forza Dani".

Le condizioni di Daniele Scardina

Daniele Scardina ha subito un malore mentre si stava allenando in vista del debutto nei mediomassimi, match che sarebbe in programma venerdì 24 marzo all'Allianz Cloud di Milano. All'improvviso, Daniele Scardina si è accasciato a terra dopo aver sbattuto forte la testa. Trasportato d'rugenza in ospedale, all'Humanitas, le condizioni sono stati tali da dover intervenire chirurgicamente. Il malore è stato causato da uno svenimento. Nella palestra dove si stava allenando, sono arrivati anche i Carabinieri. I fan del pugile sono col fiato sospeso. Tantissimi i messaggi di supporto.

Diletta Leotta e Daniele Scardina sono stati insieme un anno

Diletta Leotta e Daniele Scardina sono stati insieme un anno, tra l'agosto del 2019 e l'agosto del 2020. Ci hanno anche riprovato per un po' durante la fine del 2020, poi si sono lasciati definitivamente. Daniele Scardina confermava a Chi:

Diletta è il meglio che la vita mi abbia donato. Non mi butto a terra. Sono un pugile. Ho preso un cazzotto, lei mi ha lasciato. Ma sono pronto a riprenderla perché il mio cuore e il suo sanno che cosa ci siamo dati. Adesso va così. Io sono in Sardegna, lei idem. Ma non insieme. Purtroppo.

Ora, il mondo della boxe è col fiato sospeso perché le condizioni di Daniele Scardina da Rozzano, detto King Toretto, sarebbero davvero molto gravi.