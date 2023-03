Daniele Scardina in coma, Milly Carlucci lo incoraggia: “Combatti come solo tu sai fare” Mentre resta riservata la prognosi di Daniele Scardina, cominciano ad arrivare i primi messaggi di sostegno per il pugile. Dopo quello di Diletta Leotta, a incoraggiarlo è Milly Carlucci che lo aveva scelto come protagonista di Ballando con le stelle.

A cura di Stefania Rocco

Resta riservata la prognosi circa le condizioni di salute di Daniele Scardina, il pugile operato d’urgenza in seguito a un malore accusato dopo un allenamento. Daniele è in coma e le sue condizioni sono state definite “gravi ma stabili”. La prima a incoraggiarlo a distanza è stata la ex fidanzata Diletta Leotta che ha mandato un messaggio a Daniele attraverso la sua pagina Instagram. A poche ore da quel momento, anche Milly Carlucci rivolge pubblicamente un pensiero al campione, incoraggiandolo a lottare.

Il messaggio di Milly Carlucci

Attraverso il suo profilo Twitter, la conduttrice di Ballando con le stelle ha incoraggiato il pugile a lottare. “Forza Daniele siamo tutti con te. Combatti come sai fare tu!!!”, ha scritto Milly pubblicando una foto scattata a Scardina all’epoca in cui fu protagonista del talent show di Rai1. Daniele aveva partecipato a Ballando con le stelle nel 2020, in piena emergenza Covid. A supportarlo sul palco era l’insegnante di danza Anastasia Kuzmina che lo aveva accompagnato durante il suo percorso a Ballando.

Il malore di Daniele Scardina

Daniele Scardina ha accusato un malore nel pomeriggio del 28 febbraio. Si sarebbe sentito male al termine di un allenamento definito dai presenti non particolarmente faticoso. Trasportato d’urgenza presso l’Humanitas di Rozzano, è stato operato a pochi minuti dal ricovero. “Daniele ha superato l’operazione e adesso si trova sotto stretta osservazione dell’équipe medica. Attenderemo le prossime ore per avere ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni di salute”, ha fatto sapere Opi, l’organizzazione pugilistica italiana. La prognosi circa le sue condizioni di salute, definite gravi ma stabili, non è stata ancora sciolta. “L’intervento è stato eseguito dall’équipe di Neurochirurgia Cranica e Spinale dell’IRCCS Istituto Clinico Humanitas, è stato tempestivo, tecnicamente complesso e riuscito. Il paziente è in prognosi riservata, in condizioni stabili. Nelle prossime ore sarà possibile valutare l’evoluzione”, è quanto trapelato attraverso il primo bollettino medico.