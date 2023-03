Daniele Scardina è in condizioni gravi: è iniziato con un dolore all’orecchio, poi ha perso i sensi Il pugile Daniele Scardina, alias King Toretto, è in condizioni stazionarie ma gravi, ricoverato nella Clinica Humanitas di Rozzano. Ieri è stato operato d’urgenza al cervello a causa di un’emorragia cerebrale estesa.

Il pugile Daniele Scardina, alias King Toretto, è in gravi condizioni.

Il pugile Daniele Scardina è in condizioni stazionarie ma gravi dopo l'operazione d'urgenza al cervello subita martedì sera per un'emorragia cerebrale estesa. L'intervento si è concluso intorno alle 23 e, ha avuto esito positivo: è stata una persona vicina alla famiglia a dare le prime notizie, successivamente è stata la Organizzazione Pugilistica Italiana (Opi since 1982) a fornire ulteriori informazioni sullo stato di salute di King Toretto (il suo nome da combattente).

"Daniele ha superato l’operazione e adesso si trova sotto stretta osservazione dell’équipe medica – si legge nel messaggio condiviso sui social -. Attenderemo le prossime ore per avere ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni di salute".

King Toretto (il suo nome da combattente) è ricoverato nella clinica Humanitas di Rozzano.

In una situazione clinica difficile, preoccupante, delicata solo il decorso nelle ore successive potrà dire se riuscirà a vincere l'incontro più importante per la sua vita. Ecco perché prevale massima cautela. Scardina, 30 anni, boxeur professionista dal 2015, è ricoverato nel reparto di Neurochirurgia della clinica Humanitas di Rozzano (Milano) diretto dal dottor Maurizio Fornari.

Ci è arrivato intorno alle 17 di ieri in codice rosso, trasportato in ambulanza per un malore accusato al termine dell'allenamento. Si stava preparando nella palestra FitSquare di Buccinasco (comune dell'area metropolitana milanese) per salire sul ring il 24 marzo prossimo contro il belga Cedric Spera: si sarebbe battuto in un match d'esordio nella categoria dei pesi mediomassimi, dopo aver perso nello scorso mese di maggio contro Giovanni Decarolis il titolo intercontinentale Wbo nei supermedi e un'imbattibilità che durava da 20 incontri (tra cui 16 vittorie per ko).

Scardina ha avvertito un malore al termine dell’allenamento.

Scardina ha avvertito un dolore all’orecchio e a una gamba poi ha perso i sensi. Ma non mentre era "sul quadrato" o subito dopo aver subito un colpo alla testa, bensì nello spogliatoio dopo aver concluso la sessione tecnica come da tabella di avvicinamento all'incontro. Aveva effettuato qualche esercizio defaticante (come si dice in gergo) e nulla lasciava presagire quali fossero le sue reali condizioni e cosa sarebbe accaduto di lì a poco. Poi è svenuto, da quel momento si è spenta la luce e la velocità dei soccorsi lo ha condotto in tempio utile in clinica.

Cosa può aver provocato quel malessere lo si apprenderà solo nelle prossime ore, quando gli stessi medici potranno essere più certi sulle cause: ovvero se l'aggravarsi improvviso delle condizioni di Scardina sia dipeso da un trauma oppure da problemi di salute pregressi e indipendenti dalla sua attività di pugile. Amici, parenti, compagni di palestra e colleghi di guantoni per adesso sono aggrappati con ansia a una sola cosa: sapere quando sarà finalmente fuori pericolo. Tra di loro c'è anche Diletta Leotta, ex compagna, che gli ha dedicato un messaggio semplice ma carico d'affetto: "Forza Dani".