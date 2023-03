Daniele Scardina in coma indotto, il fratello di Diletta Leotta: “Sei una persona speciale” A dimostrazione del fatto che King Toretto fosse diventato uno di famiglia ai tempi della storia con diletta Leotta, si è aggiunto anche un pensiero speciale da parte di Mirko Manola, il fratello della conduttrice. “Un solo pensiero, riprenditi presto”, ha scritto sui social.

Sono ore di preoccupazione per Daniele Scardina, il pugile conosciuto anche come King Toretto, che è stato sottoposto ad un’operazione d’urgenza al cervello per un’emorragia estesa in seguito ai colpi incassati durante un allenamento. Tanti i messaggi da parte degli amici e dei colleghi sportivi, compresa l’ex fidanzata Diletta Leotta, che sin da subito ha espresso la sua vicinanza al pugile via social.

Anche Mirko Manola vicino a King Toretto

Diletta Leotta e Daniele Scardina sono stati fidanzati un anno, lasciando immaginare un futuro d’amore insieme per i fan della conduttrice sportiva. La storia è finita nel 2020, ma i due sono rimasti profondamente legati e non hanno mai rinnegato quel che c’è stato tra di loro. “Diletta è il meglio che la vita mi abbia donato”, raccontava il pugile a Chi in quel periodo. Ecco perché, quando si è diffusa la notizia sulle condizioni di salite di King coretto, la conduttrice non ha esitato a dimostrargli tutto il suo affetto anche pubblicamente: “Forza Dani”, ha scritto su Instagram. A dimostrazione del fatto che Toretto fosse diventato uno di famiglia ai tempi della loro storia, si è aggiunto anche un pensiero speciale da parte di Mirko Manola, il fratello chirurgo di Diletta Leotta. “Un solo pensiero, riprenditi presto”, ha scritto sui social. “Sei una persona speciale”.

Come sta Daniele Scardina dopo l’operazione

Nel frattempo continuano ad arrivare aggiornamenti sulla salute del pugile, che è stato operato e che è in attesa di riprendersi. “In questo momento Daniele è in coma indotto”, ha fatto sapere il suo manager Alessandro Cerchi raggiunto da La Presse. “Sempre stabile, ma ogni giorno ci sono miglioramenti. Dobbiamo aspettare, ogni giorni c’è un piccolo miglioramento che aiuta a sperare. Le notizie per il momento sono positive”.