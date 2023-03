Come sta Daniele Scardina e perché quello che è successo al pugile poteva capitare a qualsiasi sportivo La prognosi su Daniele Scardina resta riservata, il pugile è in coma e in condizioni stazionarie dopo l’operazione al cervello per la rimozione di un ematoma sottodurale. Il malore di King Toretto è stato causato da un’emorragia estesa provocata da una lesione delle vene a ponte sulla superficie cerebrale.

Le condizioni del pugile Daniele Scardina restano stabili in un quadro clinico complesso.

Daniele Scardina è ancora in coma e in prognosi riservata. Le condizioni del pugile sono stabili all'interno di un quadro clinico grave, ma regalano un filo di speranza dopo l'angoscia per il ricovero alla clinica Humanitas di Rozzano e per l'operazione d'urgenza subita al cervello per una emorragia estesa, causata da una lesione delle vene a ponte sulla superficie cerebrale. Lacerazione che non sarebbe conseguenza diretta dei colpi incassati durante l'allenamento e ha provocato il malore avvertito nello spogliatoio, iniziato con una sensazione di dolore a un orecchio e a una gamba.

Come sta King Toretto dopo la notte? Attendere, avere pazienza e pregare sono le uniche cose raccomandabili dopo l'intervento tecnicamente complesso che è andato a buon fine, ma l'esito positivo ancora non basta per spazzare via tutte le preoccupazioni. "È stazionario. I medici hanno tolto tutto il sangue ed è pulito. Il problema adesso è la pazienza", ha ammesso il manager del pugile, Alessandro Cherchi, mentre il mondo della boxe, dello sport, degli affetti più cari s'è stretto intorno al campione.

"Forza Dani", è il messaggio che ha dedicato a Scardina l'ex compagna, Diletta Leotta. "Siamo tutti con te", "riprenditi presto", "forza campione" sono alcuni degli incoraggiamenti scritti dai suoi follower in calce all'ultimo post pubblicato sul suo profilo Instagram.

King Toretto è stato operato d’urgenza al cervello dopo un malore al termine dell’allenamento.

Il malore dopo l'allenamento

Daniele Scardina è stato male dopo la sessione di allenamento svolta regolarmente e, sceso dal ring senza manifestare malessere, aveva effettuato esercizi di scarico. Il pugile 30enne si stava preparando per combattere il prossimo 24 marzo un match della categoria mediomassimi contro il belga Cedric Spera. Nulla lasciava immaginare che di lì a poco avrebbe perso i sensi nello spogliatoio.

L'operazione al cervello: "Torsione delle vene a ponte"

A spiegare cosa ha provocato il malore di King Toretto è stato Mario Ireneo Sturla, specialista in medicina dello sport e coordinatore sanitario nazionale della FPI (la federazione pugilistica italiana). "Basta un movimento brusco del capo per poter dare una torsione di queste vene a ponte e produrre un'emorragia – ha spiegato il professore -. In seguito ad accelerazioni o decelerazioni brusche possono avere delle torsioni e produrre quelli che vengono chiamati ematomi sottodurali o emorragie cerebrali".

Le parole del manager dopo l'operazione

"Si trattava di un allenamento di routine – il racconto del manager a Pomeriggio Cinque -. Si sono lesionate due vene in seguito a un movimento brusco, una cosa che può capitare a chiunque". Cherchi ha poi ribadito che Scardina è in condizioni stazionarie: "In questo momento avere pazienza è importante, dobbiamo pregare e basta".

Perché quello che è successo a King Toretto poteva succedere in qualsiasi tipo di sport

Le parole del professore Sturla aiutano a comprendere che l'ematoma sottodurale non sia ascrivibile direttamente ai traumi per i pugni presi in combattimento – sia in allenamento oppure sul ring – né sia la conseguenza di un fattore di rischio esclusivo per i boxeur. "Nell'ambito di tutti gli sport ci possono essere problematiche relative a delle concussioni cerebrali dovute ad accelerazioni e decelerazioni. Una condizione che può verificarsi non soltanto nel pugilato, ma in qualsiasi tipo di sport".