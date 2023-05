La prima foto di Daniele Scardina dopo il malore, barba lunga e viso scavato: “Ma lui c’è!” Il fratello Giovanni, in occasione del proprio compleanno, ha rotto il silenzio e ha pubblicato sul proprio profilo una foto insieme a Daniele. La prima dopo il malore, l’operazione e il coma indotto: “Sta bene, la strada è ancora lunga”

A cura di Alessio Pediglieri

Due settimane dalle dimissioni dall'ospedale, quasi tre mesi dall'improvviso malore che lo aveva colpito, riducendolo in fin di vita. Daniele Scardina ritorna a mostrarsi e lo fa attraverso il profilo ufficiale social del fratello Giovanni che mostra "King Toretto" per la prima volta dopo tanto tempo: barba lunga e viso smagrito, ma con lo sguardo di sempre, da combattente.

La strada per ritornare a vivere e a sorridere è lunga ma Daniele Scardina l'ha già iniziata a percorrere subito dopo il malessere che lo scorso 28 febbraio lo colpì d'improvviso durante una sessione di allenamento. Da allora "King Toretto" ha combattuto il suo match più importante e lungo e sta iniziando a vincerlo, come faceva sul ring, da campione qual è. A mostrare le attuali condizioni è il fratello Giovanni, in occasione del proprio compleanno, "regalandosi" la cosa più bella: la presenza del proprio amato fratello.

"Ecco non potevo ricevere Regalo più bello" ha scritto Giovanni mostrandosi insieme a Daniele nella prima e al momento unica foto che mostra le attuali condizioni di "King Toretto" durante la convalescenza che sta proseguendo a seguito del ricovero d'urgenza e della seguente operazione alla testa. "Tenerti al mio fianco" continua Giovanni. "Dio ha ascoltato le mie, le nostre preghiere… adesso sei qui con me… questo è il compleanno più bello con la foto più bella che io possa desiderare. Continua a combattere campione".

Poi, un messaggio rivolto a chi ha seguito e sta seguendo la guarigione di Daniele, amici, tifosi, semplici conoscenti che hanno fatto sentire tutto il proprio affetto e vicinanza nei momenti più duri e difficili: "Dani sta bene, sicuramente la strada è ancora lunga ma la cosa buona e certa che lui c’è. Grazie a tutti degli auguri e grazie a tutti soprattutto per starci vicino".

Daniele Scardina era stato improvvisamente male il 28 febbraio scorso quando fu trasportato in condizioni gravissime all'Humanitas di Rozzano, alle porte di Milano. Venne operato d’urgenza per fermare un’emorragia cerebrale e dopo l'intervento affrontò il periodo più delicato e difficile: due mesi in coma farmacologico. Quindi, il progressivo risveglio e il lento ma progressivo miglioramento che ha permesso a Scardina di lasciare, due settimane fa, l'ospedale e proseguire la convalescenza vicino ai propri cari.