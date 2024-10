video suggerito

La Ferrari cambia idea per il GP USA di F1: sulle SF-24 non ci saranno tutti i nuovi aggiornamenti Contrariamente al piano annunciato in precedenza la Ferrari non introdurrà per intero l'ultimo pacchetto d'aggiornamenti alle SF-24 della Formula 1 2024 nel GP degli Stati Uniti: rinviata al successivo round messicano l'immissione delle ultimissime novità alle monoposto di Leclerc e Sainz.

A cura di Michele Mazzeo

Dopo la lunga sosta di tre settimane il Mondiale di Formula 1 2024 è pronto a tornare in pista nel GP degli Stati Uniti che darà inizio al rush finale nel quale saranno emessi i verdetti per quel che riguarda le classifiche iridate. La Ferrari si presenterà ad Austin con diverse novità ma non con tutte quelle inizialmente annunciate.

Il weekend statunitense sarà infatti l'occasione in cui debutteranno ufficialmente il nuovo direttore tecnico dell'area telaio Loic Serra e il nuovo vice team principal Jerome D'Ambrosio insediatisi a Maranello lo scorso 1° ottobre e anche alcuni aggiornamenti alle SF-24 di Charles Leclerc e Carlos Sainz, ma non tutti quelli che originariamente prevedeva il piano di sviluppi delle monoposto redatto dagli uomini di Frederic Vasseur.

Inizialmente infatti il programma della scuderia del Cavallino Rampante prevedeva che nel weekend del GP degli Stati Uniti sarebbe stato introdotto l'ultimo pacchetto d'aggiornamenti e dunque completato il lavoro di sviluppo sulla vettura 2024 e invece non sarà così.

Ad Austin infatti la Ferrari introdurrà soltanto la nuova ala anteriore con un flap mobile ancora più estremo di quello visto a Singapore e alcune componenti aerodinamiche finalizzate a migliorare la performance della monoposto in percorrenza delle curve ad alta velocità mentre ha rinviato al successivo weekend di gara (in Messico) l'introduzione dei nuovi elementi del fondo, che completeranno l'evoluzione della SF-24.

Non è ancora chiaro il motivo di questo cambiamento in extremis rispetto al piano originale: potrebbe essere un ritardo nel deliberare le novità a Maranello, così come una decisione presa da Vasseur (e dal nuovo direttore tecnico Serra) in virtù del fatto che, essendoci il format della Sprint Race, con una sola sessione di prove libere a disposizione ad Austin sarebbe stato un azzardo troppo grande introdurre tutte le novità sulle monoposto di Leclerc e Sainz.

L'ultimo pacchetto di aggiornamenti che dovrebbe dunque ultimare l'evoluzione della SF-24 in vista della fase conclusiva del Mondiale di Formula 1 2024 in cui la Ferrari ha ancora qualche residua speranza di poter contendere il titolo costruttori a McLaren e Red Bull sarà introdotto in forma scaglionata: una prima parte negli Stati Uniti e la seconda, quella finale, in Messico la settimana successiva.