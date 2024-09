video suggerito

La Ferrari corre ai ripari e copia la McLaren: a Singapore gli ultimi aggiornamenti alla SF-24 La Ferrari ha deciso di anticipare l'introduzione dell'ultimo pacchetto d'aggiornamenti sulle SF-24 di Leclerc e Sainz nell'imminente GP di Singapore della Formula 1 2024: le novità portate evidenziano la volontà di inseguire la McLaren tentando di copiare uno dei 'segreti' che ha permesso alle MCL38 di fare un enorme balzo in avanti nel corso della stagione.

A cura di Michele Mazzeo

Dopo il secondo posto di Charles Leclerc a Baku in quella che, visto l'evolversi della gara e il potenziale delle vetture in pista, sa più di una vittoria mancata che di un ottimo piazzamento alle spalle di un comunque strepitoso Oscar Piastri, la Ferrari ha deciso di giocarsi il tutto per tutto nell'imminente GP di Singapore nel quale le vetture del monegasco e di Carlos Sainz disporranno dell'ultimo pacchetto di aggiornamenti di questo Mondiale di Formula 1 2024.

L'intento è chiaramente quello di colmare il gap con la McLaren (la monoposto che in questo momento sembra performare meglio indipendentemente dal tipo di tracciato su cui si corre) e approfittare dell'apparente crisi tecnica della Red Bull per lottare per la conquista del titolo Costruttori (51 le lunghezze di ritardo rispetto ai britannici saliti al comando proprio al termine dell'ultimo GP dell'Azerbaijan) ed essere anche pronti, in caso di crollo verticale di Max Verstappen negli ultimi 7 round (con ancora 7 gare e 3 Sprint Race da disputare), a duellare con Lando Norris (19 i punti che separano Leclerc in classifica ad oggi da lui staccato a sua volta di 59 lunghezze dall'olandese della Red Bull) per la conquista del mondiale piloti.

E anche le novità che saranno introdotte sulle due SF-24 a Singapore sembrano confermare che quello della Ferrari sia un inseguimento alla McLaren. Già perché la scuderia di Maranello sa bene che uno dei "segreti" che ha permesso alle MCL38 di Norris e Piastri di fare un balzo prestazionale enorme nel corso della stagione è stato quello di riuscire a sfruttare le aree grigie del regolamento tecnico per quel che riguarda l'aerodinamica ma anche giocare sulla flessibilità delle ali (prima di quelle anteriori, su cui si è già espressa la FIA definendole legali in base al regolamento attualmente vigente, e poi addirittura anche di quelle posteriori come visto a Baku).

E, non a caso, come rivelato dal sito specializzato Formu1a.uno, la Ferrari ha deciso di anticipare a Singapore l'introduzione degli ultimi aggiornamenti che inizialmente dovevano essere introdotti nel successivo weekend di Austin. Nello specifico la novità, che sarebbe già in volo verso Marina Bay, infatti consiste nell'introduzione di una nuova ala anteriore che dovrebbe migliorare l'aerodinamica delle SF-24 di Leclerc e Sainz e, soprattutto, sfruttare quelle flessioni vantaggiose alle alte velocità che hanno fatto le fortune della McLaren nel corso di questa stagione e nelle quali la FIA non ha rilevato alcuna illegalità.