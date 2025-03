video suggerito

Clamoroso disastro Ferrari nel GP Cina, Leclerc e Hamilton squalificati dopo la gara: SF-25 irregolari Stravolta la classifica del GP della Cina della Formula 1 2025 diverse ore dopo la fine della gara: squalificate le Ferrari di Leclerc e Hamilton per irregolarità sulle loro SF-25 nelle ispezioni post-corsa, stessa sorte anche per l'Alpine di Gasly. Cambiano anche le classifiche iridate piloti e costruttori.

A cura di Michele Mazzeo

Si conclude nel peggiore dei mondi il GP della Cina della Formula 1 2025 per la Ferrari. Dopo aver concluso la gara dominata dalle McLaren di Piastri e Norris con le deludenti quinta e sesta posizione, i due piloti della scuderia di Maranello, Charles Leclerc e Lewis Hamilton, sono stati squalificati per delle irregolarità riscontrate nelle ispezioni post-corsa sulle loro monoposto. Con loro squalificato anche il francese dell'Alpine Pierre Gasly. Stravolta dunque la classifica finale della gara andata in scena sul circuito di Shanghai con le decisioni prese dai Commissari FIA diverse ore dopo la bandiera a scacchi che hanno di fatto cambiato radicalmente anche le classifiche iridate piloti e costruttori.

Ad uscirne peggio è certamente la Ferrari che ha visto Charles Leclerc (che ha corso tutta la gara con l'ala anteriore danneggiata per un contatto al via con il compagno di squadra) squalificato in quanto la sua SF-25 al termine della corsa pesava un chilogrammo in meno rispetto al peso minimo consentito (799 kg anziché 800 kg), cioè per lo stesso motivo per il quale anche l'Alpine di Gasly è stata squalificata, e poi ha visto applicata la stessa sanzione anche a Lewis Hamilton a causa dell'eccessiva usura del pattino presente sotto il fondo della sua monoposto (che aveva uno spessore di 0,5 millimetri inferiore al massimo consentito di 9 millimetri) che serve a misurare la regolarità della vettura in termini di altezza da terra (proprio il tema che lo aveva fatto sbottare nell'intervista TV post-gara).

Una tripla squalifica che dunque modifica profondamente l'ordine d'arrivo della seconda gara del Mondiale di Formula 1 2025 andata in scena sul circuito di Shanghai e di conseguenza anche la classifica piloti e quella costruttori.

Il nuovo ordine d'arrivo del GP della Cina della Formula 1 2025

Oscar Piastri (McLaren) Lando Norris (McLaren) +9.748 George Russell (Mercedes). +11.097 Max Verstappen (Red Bull) +16.656 Esteban Ocon (Haas) +49.969 Kimi Antonelli (Mercedes) +53.748 Alexander Albon (Williams) +56.321 Oliver Bearman (Haas) +61.303 Lance Stroll (Aston Martin) +70.204 Carlos Sainz (Williams) +76.387 Isack Hadjar (Racing Bulls) +78.875 Liam Lawson (Red Bull) +81.147 Jack Doohan (Alpine) +88.401 Gabriel Bortoleto (Sauber) 1L Nico Hulkenberg (Sauber) 1L Yuki Tsunoda (Racing Bulls) 1L Fernando Alonso (Aston Martin) ritirato

Squalificati: Charles Leclerc (Ferrari), Lewis Hamilton (Ferrari), Pierre Gasly (Alpine)

La classifica piloti della Formula 1 2025 aggiornata dopo le squalifiche

Lando Norris (McLaren) 44 punti Max Verstappen (Red Bull) 36 George Russell (Mercedes) 35 Oscar Piastri (McLaren) 34 Kimi Antonelli (Mercedes) 22 Alexander Albon (Williams) 16 Esteban Ocon (Haas) 10 Lance Stroll (Aston Martin) 10 Lewis Hamilton (Ferrari) 9 Charles Leclerc (Ferrari) 8 Nico Hulkenberg (Sauber) 6 Oliver Bearman (Haas) 4 Yuki Tsunoda (Racing Bulls) 3 Carlos Sainz (Williams) 1 Isack Hadjar (Racing Bulls) 0 Liam Lawson (Red Bull) 0 Jack Doohan (Alpine) 0 Gabriel Bortoleto (Sauber) 0 Fernando Alonso (Aston Martin) 0 Pierre Gasly (Alpine) 0

La classifica costruttori F1 2025 dopo le squalifiche nel GP di Cina

McLaren 78 punti Mercedes 57 Red Bull 36 Ferrari 17 Williams 17 Aston Martin 10 Haas 14 Sauber 6 Racing Bulls 3 Alpine 0