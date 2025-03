video suggerito

Hamilton sbotta in TV sulle modifiche alla sua Ferrari nel GP Cina: "Ma chi ve lo ha detto?". Poi la beffa Una domanda sulle modifiche fatte sulla sua Ferrari per la gara del GP della Cina della Formula 1 2025 stizzisce Lewis Hamilton che sbotta in TV: "Ma chi ve lo ha detto che abbiamo alzato la macchina?". Poi per lui arriva la beffa: è a rischio squalifica per una SF-25 troppo bassa durante la corsa di Shanghai.

A cura di Michele Mazzeo

Il weekend del GP della Cina si è rivelato a due volti per il pilota della Ferrari Lewis Hamilton che, dopo aver conquistato pole e vittoria nella Sprint Race, ha invece dovuto fare i conti con un notevole passo indietro delle prestazioni della sua SF-25 nelle qualifiche prima e nella gara poi. Durante la seconda corsa del Mondiale di Formula 1 2025 infatti il britannico non solo non è riuscito a mostrare quel passo che gli aveva permesso di ottenere il successo nella mini-corsa del sabato ma non è riuscito nemmeno a tenere il ritmo del compagno di squadra Charles Leclerc che ha disputato l'intera gara con l'ala anteriore danneggiata (proprio a causa di un contatto con lui al via).

Un qualcosa che inevitabilmente ha deluso il sette volte campione del mondo e tutta la scuderia di Maranello come dimostrano le parole rilasciate a caldo dal team principal Frederic Vasseur: "Charles non poteva fare di più con quel danno. Più difficile invece da capire è cosa è successo ad Hamilton: ieri aveva un passo fortissimo mentre oggi ha faticato" ha infatti detto il francese ai microfoni di Sky Sport analizzando la gara di Shanghai.

Inevitabile pensare che il cambiamento di rendimento sia figlio di modifiche alla sua SF-25 avvenute tra la Sprint Race del sabato mattina e le qualifiche andate in scena il sabato pomeriggio. Modifiche che è stato lo stesso 40enne di Stevenage a confermare dopo la gara: "Ho faticato a livello di prestazione, avevamo una macchina buona durante la Sprint, poi abbiamo fatto delle modifiche per migliorare e, invece, siamo peggiorati un po' in tutto. Sia nelle qualifiche che in gara" ha infatti detto il neoferrarista a Sky subito dopo la fine della corsa cinese.

Una domanda più specifica riguardo quelle modifiche durante l'intervista con Sky Sport però ha irritato il sette volte campione del mondo che nel momento in cui gli si è palesata l'ipotesi che per la gara lunga la Ferrari avesse alzato la sua SF-25 ha sbottato: "Altezza della macchina? Ma chi ve lo ha detto che abbiamo alzato la macchina? Non è vero, non l'abbiamo alzata, abbiamo fatto altri cambiamenti, ma l'altezza non l'abbiamo toccata. Cioè un po', ma quello non era affatto enorme. Mettendo insieme il tutto siamo sicuramente peggiorati" ha infatti chiosato uno stizzito Lewis Hamilton.

Beffa nella beffa per Lewis Hamilton che, qualche minuto dopo quell'intervista, ha scoperto di essere a rischio squalifica proprio per l'eccessivo consumo del pattino posizionato sotto il fondo della sua monoposto che, se confermato, significherebbe che la sua Ferrari aveva un'altezza da terra più bassa del consentito. Il tutto mentre anche il compagno di squadra rischia la squalifica per una monoposto sottopeso durante i controlli post-gara.