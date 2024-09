Formula 1 oggi, orari TV del GP Baku su TV8 e Sky e dove vederlo: Leclerc in pole, la Ferrari di Sainz terza

La Formula 1 torna in pista oggi per il GP dell'Azerbaijan a Baku: si riparte dalla vittoria di Leclerc nell'ultimo gran premio. Lo stesso Leclerc in pole nella griglia di partenza davanti a Piastri e Sainz dopo le qualifiche. Orario di partenza alle 13:00. Diretta TV su Sky e in streaming su SkyGo e NOW, diretta in chiaro in differita su TV8 alle 16:00. Su Fanpage.it la diretta giro per giro e le news di oggi.

07:03 Le caratteristiche del circuito di Baku La mappa del circuito di Baku su cui oggi si corre la gara del GP dell'Azerbaijan della Formula 1 2024 (fonte Brembo) Ad ospitare la gara del GP dell'Azerbaijan di Formula 1 di oggi sarà il circuito cittadino di Baku. Sul tracciato, lungo 6,003 km, i piloti dovranno fare attenzione a quella che è considerata la curva più temuta dell'intero Mondiale di Formula 1 2024. Si tratta della curva 8 del circuito di Baku che fa parte del tratto del percorso che attraversa la zona della città vecchia e la curva che costeggia il castello che è la più stretta di tutto il Circus. Per quanto riguarda i freni, come evidenzia il fornitore ufficiale della Formula 1 Brembo, quello di Baku è un circuito altamente impegnativo con 11 frenate e quasi 20 secondi in cui i piloti saranno chiamati a pigiare il freno sulle loro monoposto in ognuno dei 51 giri di gara. Il punto più critico è in curva 1, dove le monoposto passano dai 328 km/h a 127 km/h in appena 110 metri percorsi in 2,06 secondi con i piloti che sono soggetti a 4,7 G di decelerazione (stesso sforzo a cui sono sottoposti anche in curva 3). A cura di Michele Mazzeo 07:02 F1, la griglia di partenza del Gran Premio di oggi Charles Leclerc primo, Oscar Piastri secondo, Carlos Sainz terzo. I primi di Baku sono gli stessi del Monaco GP dello scorso maggio. Allora vinse Leclerc, che punta a sfatare il tabù dei successi in Azerbaigian. PRIMA FILA CHARLES LECLERC (Ferrari) pole in 1:41.365 OSCAR PIASTRI (McLaren) SECONDA FILA CARLOS SAINZ (Ferrari) SERGIO PEREZ (Red Bull) TERZA FILA GEORGE RUSSELL (Mercedes) MAX VERSTAPPEN (Red Bull) QUARTA FILA LEWIS HAMILTON (Mercedes) FERNANDO ALONSO (Aston Martin) QUINTA FILA FRANCO COLAPINTO (Williams) ALEXANDER ALBON (Williams) SESTA FILA OLLIE BEARMAN (Haas) YUKI TSUNODA (Racing Bulls F1 Team) SETTIMA FILA NICO HULKENBERG (Haas) LANCE STROLL (Aston Martin) OTTAVA FILA DANIEL RICCIARDO (Racing Bulls F1 Team) LANDO NORRIS (McLaren) NONA FILA VALTTERI BOTTAS (Stake F1 Team Kick Sauber) GUANYU ZHOU (Stake F1 Team Kick Sauber) DECIMA FILA ESTEBAN OCON (Alpine) PIERRE GASLY (Alpine) A cura di Fabrizio Rinelli 07:01 Dove vedere il GP Baku di Formula 1 in TV e streaming La gara della Formula 1 di oggi è trasmessa in diretta TV da Sky e in differita su TV8. È possibile vedere il GP dell'Azerbaijan in diretta sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del decoder satellitare) e Sky Sport F1 (canale 207) e in live streaming su SkyGo e, previa sottoscrizione del ‘pass sport', su NOW con la telecronaca di Carlo Vanzini e con il commento tecnico di Marc Gené, Ivan Capelli e Matteo Bobbi. La gara F1 di oggi a Baku inoltre si può vedere anche gratis in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) ma in differita a partire dalle ore 16:00 (pre-gara dalle 14:30), dallo stesso orario sarà possibile vedere la corsa del GP dell'Azerbaijan gratuitamente anche in streaming su tv8.it. A cura di Michele Mazzeo 07:00 Formula 1, oggi il GP Azerbaijan a Baku: orari TV8 e Sky di diretta e differita Oggi sul circuito di Baku è in programma la diciassettesima gara del Mondiale di Formula 1 2024. La partenza del GP dell'Azerbaijan è fissata alle ore 13:00 (ora italiana). Il diciassettesimo round della stagione F1 è trasmesso in diretta TV su Sky e in differita su TV8. La gara del GP di Baku di Formula 1 inizia alle ore 13:00 di oggi. Questo l'orario in cui i piloti scatteranno con le loro monoposto dalla griglia di partenza del tracciato azero per affrontare i 51 giri della diciassettesima corsa del Mondiale 2024. Per quanto concerne invece gli orari TV su Sky già dalle ore 11:30 sarà possibile seguire il pre-gara mentre la differita in chiaro della gara su TV8 va in onda alle ore 16:00 (dalle 14:30 invece il collegamento pre-corsa). A cura di Michele Mazzeo