Come sta Daniele Scardina, l’appello della famiglia: “Oggi alle 20 unitevi in preghiera” A rompere il silenzio sulle condizioni di Daniele Scardina è la famiglia. Sul profilo di King Toretto ha pubblicato un post nel quale fa riferimento alla “battaglia più importante della sua vita che continua silenziosamente”.

Come sta e quali sono le condizioni di Daniele Scardina: il messaggio social del fratello Giovanni.

Giovanni Scardina è il fratello di Daniele. King Toretto è ricoverato da martedì scorso nella clinica Humanitas di Rozzano dov'è stato operato d'urgenza al cervello per un'emorragia estesa ed è in coma indotto. La lesione di vene a ponte sulla superficie cerebrale ha provocato l'ematoma sottodurale che ha causato il malore improvviso del pugile al termine dell'allenamento svolto nella palestra di Rozzano. Lì stava preparando il prossimo incontro che lo avrebbe visto al debutto nella categoria medio-massimi. Lì, dopo un dolore all'orecchio e alla gamba, s'è spenta improvvisamente alla luce e il campione italiano è crollato al suolo.

Da allora, eccezion fatta per aggiornamenti frammentari, notizie che filtrano dall'ospedale, le ultime news sulle sue condizioni lasciano col fiato sospeso e tengono accesa la speranza. A rompere il silenzio è stata la famiglia che sul profilo di Daniele ha pubblicato un post nel quale non parla direttamente delle condizioni del boxeur ma fa riferimento alla "battaglia più importante della sua vita che continua silenziosamente".

C'è un ringraziamento allo staff medico e a quanti lo hanno circondato d'affetto dal vivo e con messaggi d'incoraggiamento che hanno inondato i social. Un lunghissimo abbraccio per dare forza a King Toretto e agli affetti più cari che gli sono accanto in questo momento difficile.

Una settimana fa Daniele iniziava la battaglia più importante della sua vita e oggi continua silenziosamente a lottare per vincerla. La famiglia Scardina ringrazia i medici, che non hanno mai fatto mancare un supporto e un’attenzione incredibili e ringrazia anche tutti coloro che con un messaggio e un pensiero si sono stretti con affetto intorno al nostro Dani.

Attendere e pregare. Lo avevano detto i medici subito dopo il delicato intervento, lo aveva ribadito il suo manager Alessandro Cherchi nel raccontare ai media l'evoluzione del quadro clinico. Ed è anche l'esortazione fatta dal fratello di Daniele Scardina per la devozione del fratello e perché la Fede è la luce potente in grado di rischiarare la notte più buia. Quella stessa Fede che per King Toretto ha un valore speciale.

Chi conosce e vuole bene a Daniele sa quanto la fede e la comunità siano valori importantissimi per lui. Oggi alle ore 20 e come tutti i giorni vogliamo unirci in preghiera. Ovunque tu sia, chiediamo di unirti a noi con lo spirito. Siamo sicuri che Dio è con lui. Non perdete mai la Fede. Grazie. Giovanni Scardina.

Le news sulle condizioni di Daniele Scardina

Daniele Scardina è in coma indotto dopo l'operazione al cervello. Respira autonomamente e piccoli miglioramenti quotidiani aiutano a confidare che possa riprendersi. "Ha reagito agli impulsi indotti dai medici, ha mosso la lingua e il braccio e il suo encefalogramma da riscontri positivi. Così come ha avuto esito positivo anche la TAC", sono le ultime parole del manager su come sta il pugile rinnovando l'appello alla pazienza in questa fase difficile.

Tifosi, appassionati di boxe, persone del mondo dello sport e dello spettacolo come Melissa Satta e Francesco Facchinetti, Sfera Ebbasta e Luca Toni: c'è una comunità di persone che, oltre a manifestare vicinanza emotiva alla famiglia di King Toretto, non smette di manifestare sui social esortazioni e invocazioni perché il pugile vinca l'incontro per la vita. Forza Dani, scrisse l'ex compagna Diletta Leotta.