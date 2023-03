Daniele Scardina verso il risveglio dal coma indotto: “Le sue condizioni continuano a migliorare” L’ultimo aggiornamento del manager di Daniele Scardina è incoraggiante per le notizie che dà su come sta King Toretto. È ancora in coma indotto ma l’evoluzione del quadro clinico lascia ben sperare, presto sarà risvegliato.

Il manager di Daniele Scardina ha parlato dell’ulteriore miglioramento delle condizioni del pugile.

Le ultime news sulle condizioni di Daniele Scardina raccontano del graduale miglioramento del quadro clinico. È il suo agente, Alessandro Cherchi, a confermare che gli indicatori diagnostici sono tali che presto King Toretto sarà risvegliato dal coma indotto nel quale si trova dopo l'operazione al cervello per un ematoma sottodurale. "Vogliono creare le condizioni ottimali per questo passaggio", le parole del manager che non ha fornito una data precisa chiarendo che trascorrerà ancora qualche giorno prima che il pugile possa riaprire gli occhi.

È l'aggiornamento accolto con un sospiro di sollievo dalla comunità di persone che quotidianamente si chiede come sta il campione dei guantoni. Un post condiviso sul profilo Instagram dal fratello, Giovanni Scardina, ha confermato che la situazione in cui versa adesso richiede cautela e pazienza, attesa. Ma è un'aspettativa vissuta con animo differente considerando l'esito della TAC e degli esami che erano stati effettuati dall'équipe dell'Humanitas di Rozzano per verificare la risposta a impulsi esogeni.

Nei prossimi giorni i medici valuteranno quando effettuare la procedura di risveglio dal coma indotto.

Scardina aveva mosso la lingua e il braccio, un segnale incoraggiante, un altro piccolo passo per uscire da quel tunnel buio nel quale era piombato con il crollo nello spogliatoio per il malessere che s'era manifestato con un dolore alla gamba e all'orecchio ed era stato causato da una lesione di due vene a ponte sulla superficie cerebrale.

Non resta che aspettare. Non c'è altro da fare al momento se non incrociare le dita, recitare una preghiera – come chiesto dalla famiglia – e lasciare che il decorso post-intervento prosegua secondo la prassi. "Anche oggi abbiamo notizie positive, le condizioni di Daniele continuano a migliorare", dice il promoter di Scardina che in questi giorni difficili s'è sforzato di tutelare la privacy del proprio assistito (e dei suoi cari) centellinando le notizie sulle sue condizioni.

"Siamo appena usciti dall’ospedale – aggiunge Cherchi all'Ansa -. I medici ci hanno dato rassicurazioni ulteriori sul fatto che il quadro clinico lascia ben sperare. Gli indicatori sono buoni abbastanza da mettere in preventivo anche il ricorso alla procedura di risveglio".

Quando avverrà? Non serve avere fretta, la precauzione resta una priorità a causa della gravità del caso e del modo in cui era arrivato in clinica. "I medici hanno deciso di attendere ancora qualche giorno" – aggiunge l'agente – quando la situazione complessiva sarà tale da rendere possibile la ripresa di King Toretto dal coma indotto.