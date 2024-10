video suggerito

Skriniar alla Juventus come sostituto di Bremer: il colpo di mercato solo a due condizioni La Juventus segue anche Skriniar come possibile sostituto di Bremer. Per averlo dal PSG si devono concretizzare due condizioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

C'è anche Milan Skriniar tra gli obiettivi di calciomercato della Juventus per sostituire Bremer a gennaio. Il difensore del PSG, ex Inter, potrebbe rivelarsi il profilo giusto per Giuntoli che ha aperto ad un possibile innesto nel reparto arretrato per colmare l'improvvisa lacuna nella rosa a disposizione di Thiago Motta. L'operazione non è semplice, anche perché Skriniar alla Juventus si potrebbe concretizzare solo in prestito e a patto che il Paris Saint-Germain partecipi a parte dell'ingaggio.

Skriniar alla Juve come sostituto di Bremer, l'ultima idea di mercato

Come confermato da La Gazzetta dello Sport solo a margine di queste due condizioni Milan Skriniar potrebbe diventare un nome di mercato caldissimo per la Juventus. Il 29enne dal canto suo potrebbe essere intrigato dalla prospettiva di un ritorno in Italia dopo un inizio di stagione non semplice al PSG. Solo 2 le presenze all'attivo con il PSG, per un totale di 111′ disputati. Per Luis Enrique al momento Skriniar è un passo indietro rispetto agli altri componenti della difesa.

Un incentivo in più a cambiare aria nel mercato di gennaio, magari verso quella Juventus che ha bisogno di un difensore per riempire il vuoto lasciato da Bremer dopo il grave infortunio che lo riporterà in campo molto probabilmente nella prossima stagione.

Leggi anche La Juve cerca il sostituto di Bremer: la suggestione Sergio Ramos e i due i nomi sulla lista di Giuntoli

Skriniar-Juventus solo a due condizioni

La Juventus al momento però non ha intenzione di effettuare investimenti costosi, motivo per cui potrebbe spingere per la formula del prestito con il PSG. Un altro ostacolo da superare è l'ingaggio dello slovacco che è molto alto per le casse bianconere, in doppia cifra. Ecco dunque che Skriniar-Juve potrebbe realizzarsi solo se il club della Tour Eiffel decidesse di partecipare in modo importante al pagamento dell'ingaggio, almeno per metà.

I difensori del mirino di mercato della Juventus per sostituire Bremer

Quello di Skriniar non è l'unico nome di mercato caldo per il mercato della Juventus a caccia di un difensore. Nel mirino, oltre alla suggestione Sergio Ramos, ci sono Kiwior dell'Arsenal e Beukema del Bologna. Quest'ultima potrebbe essere una soluzione più alla portata. In alternativa Gatti, Kalulu e Danilo dovranno fare gli straordinari, con Savona e Cabal, pronti all'occorrenza a far valere la propria duttilità.