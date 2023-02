Bianca Guaccero smentisce il flirt con Gilles Rocca: “Con questi gossip non c’entro nulla” Bianca Guaccero smentisce il flirt con Gilles Rocca, emerso dopo l’annuncio della rottura dell’attore con la fidanzata storica Miriam Galanti.

A cura di Ilaria Costabile

Poco dopo l'annuncio da parte di Gilles Rocca della fine della sua relazione con Miriam Galanti, non sono mancati rumors su un possibile nuovo flirt che avrebbe visto protagonista l'attore e una nota conduttrice tv. Il nome che è spuntato fuori è quello di Bianca Guaccero che, però, ha prontamente smentito le voci in merito con un video su Instagram.

Il chiarimento di Bianca Guaccero

Non è la prima volta che la conduttrice viene indicata come possibile fiamma di qualche volto noto dello spettacolo, ma in ogni occasione Bianca Guaccero ha sempre voluto mettere in chiaro la sua posizione e anche stavolta ha preferito spegnere sul nascere qualsiasi illazione sul suo privato. Su Instagram, quindi, l'attrice ha esordito con un video in cui smentisce chiaramente un coinvolgimento sentimentale con Gilles Rocca:

Allora ragazzi, sono qui per smentire l’ennesimo articolo che mi vede impegnata con l’ennesima persona soltanto perché abbiamo lavorato insieme durante Tale e Quale. Prima c’è stato Pierpaolo Pretelli, ora c’è Gilles Rocca. Sono dei carissimi ragazzi ma io con questi gossip non c’entro nulla, quindi ci tengo a precisarlo. Invito alcuni dei cari amici giornalisti a rivolgere l’attenzione ad altri gossip più veritieri di questi. Grazie.

Gilles Rocca annuncia la fine della sua storia con Miriam

Gilles Rocca, intanto, non ha commentato le voci circolate sul suo conto, ma ha comunicato ai suoi fan di aver interrotto la sua storia d'amore con Miriam Galanti dopo ben quattordici anni insieme. L'ex volto di Ballando con le stelle ha pubblicato un post in cui ha spiegato che, nonostante ci avessero provato, la loro storia si è chiusa: "È difficile dover spiegare il perché e forse non lo so nemmeno io… il peso di dover far vedere alle persone che ci conoscono che va tutto bene è diventato insostenibile" ha scritto, chiedendo però, ai fan di non essere morbosi nel voler scoprire il perché di questa rottura.