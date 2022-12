Gigi D’Alessio: “Per Anna Tatangelo non provo amarezza, le auguro di essere felice” In un’intervista al Corriere, il cantante oggi padre del quinto figlio avuto da Denise Esposito racconta a che punto è il rapporto con l’ex Anna Tatangelo: “Abbiamo un figlio insieme, non provo amarezza per lei”, spiega. “Le storie iniziano e finiscono. Oggi sono felice e spero lo sia anche lei”.

A cura di Giulia Turco

Gigi D’Alessio si racconta in un’intervista al Corriere della Sera. Si parla di musica, di carriera vissuta, ma anche inevitabilmente di amore. Da pochi mesi il cantante è infatti diventato padre per la quinta volta del piccolo Francesco, nato dall’amore con Denise Esposito. Alle spalle, due anni prima, il doloroso addio da Anna Tatangelo, per la quale oggi non prova più rancori.

In che rapporti sono oggi Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo

“Ogni figlio è diverso, ma stanno tutti qui, nello stesso cuore”, assicura Gigi D’Alessio a proposito dei suoi amanti figli avuti da relazioni diverse. “Il primo l’ho avuto a 19 anni, il quinto a 54, un’emozione straordinaria, spero di avere tutto il tempo di vederlo crescere”, ha detto del piccolo Francesco nato la scorso gennaio. È in virtù dell’amore per il figlio Andrea che, invece, ha mantenuto un rapporto migliore possibile anche con Anna Tatangelo. “Eh…va bene”, replica alla domanda su come sia oggi il loro rapporto. “Comunque abbiamo un figlio insieme. Le storie cominciano e finiscono”, spiega. “Oggi sono felice, lo auguro anche a lei. Non provo amarezza, è così che va la vita”.

La brusca separazione e la vita dopo

Eppure tra loro sembrano esserci non pochi screzi. La scorsa estate, ad esempio, in occasione del concerto evento per i 30 anni di carriera di Gigi D’Alessio, dell’ex compagna che gli è stato accanto per una vita intera non si era vista nemmeno l’ombra. Secondo le indiscrezioni sarebbe stato lo stesso D’Alessio a vietare di menzionarla sul palco. D’altronde la loro separazione è stata piuttosto brusca e questo non lo hanno mai nascosto. Ben presto il cantante ha ritrovato la serenità con la giovane donna napoletana, mentre Anna Tatangelo sta vivendo a più riprese la storia con il rapper Livio Cori, con il quale il rapporto ha subito diversi alti e bassi.