“Gigi D’Alessio ha vietato di menzionare Anna Tatangelo durante il suo show” A confermare una certa maretta tra i due ex è il settimanale Chi. La totale assenza di Anna Tatangelo all’evento per i 30 anni di carriera del cantante sarebbero un chiaro segnale che tra lei e Gigi D’Alessio non scorre ancora buon sangue.

A cura di Giulia Turco

Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo sarebbero ancora in pessimi rapporti. Dopo la separazione ufficializzata nel 2020 e la nuova vita che entrambi si sono costruiti, i rapporti non sembrano essere ancora tornati pacifici. La cantante aveva lasciato intendere di non aver digerito le modalità con cui lei e il figlio Andrea avrebbero appreso della quinta paternità di Gigi. Tramite i giornali, aveva raccontato Anna, che pur essendo stata al fianco del cantante neo melodico per buona parte della sua carriera, non è stata nemmeno menzionata, né tantomeno ha fatto lei stessa parola dello show di D'Alessio per celebrare i suoi 30 anni di successi.

Anna Tatangelo assente allo show per i 30 anni di Gigi

A confermare l'aria di maretta tra i due ex compagni è il settimanale Chi, secondo cui la totale assenza di Anna Tatangelo all'evento di Piazza del Plebiscito e i mancati complimenti, per lo meno via social, sarebbero un chiaro segnale che tra lei e Gigi D'Alessio non scorre ancora buon sangue. Anzi, il settimanale di Alfonso Signorini aggiunge che il cantante avrebbe chiaramente espresso il desiderio che la sua ex compagna non fosse menzionata sul palco. "Anche agli ospiti è stato chiesto di evitare un argomento ancora doloroso per entrambi, che si sono lasciati un anno fa non nel migliore dei modi e che oggi stanno cercando un nuovo rapporto nel segno del rispetto", spiega il magazine.

Anna Tatangelo e Livio Cori sono tornati insieme

Dopo le numerose indiscrezioni sulla loro rottura, lo scorso maggio Chi ha annunciato che Anna Tatangelo e Livio Cori sono tornati insieme. Una separazione e un riavvicinamento mai confermati direttamente dalla coppia, che ha sempre mantenuto il silenzio sulla loro presunta crisi. “Ai suoi sogni di gloria in tv deve anteporre la fidanzata”, raccontava il magazine spiegando di una certa “gelosia” della cantante nei confronti delle aspirazioni di Livio Cori.