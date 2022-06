Gigi D’Alessio e LDA insieme sul palco: “Ti auguro tutto quello che si può augurare a un figlio” Durante la serata celebrativa dei 30 anni di carriera Gigi D’Alessio ha accolto sul palco suo figlio, con cui ha cantato “Quello che fa male”.

Tra gli ospiti di Gigi D'Alessio sul palco di Piazza del Plebiscito, dove il 17 giugno è previsto il concerto dell'artista a Napoli per festeggiare i 30 anni di carriera, c'è anche il figlio, in arte LDA. I due, insieme, hanno dato vita a uno dei momenti più attesi della serata, vista la popolarità raggiunta da LDA dopo la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, dove è arrivato al Serale pur non riuscendo a giocarsi la vittoria all'ultima puntata. Quella di D'Alessio è stata un'esperienza importante soprattutto per togliersi di dosso l'etichetta un po' fastidiosa di "figlio di", cosa di cui si è inevitabilmente parlato anche sul palco in occasione del duetto dei due.

Il momento di LDA sul palco è arrivato a metà serata, padre e figlio hanno cantato insieme "Quello che fa male", successo che sta spingendo Luca D'Alessio nelle radio in queste settimane. "Io ci ho messo 30 anni per arrivare qua – ha quindi detto D'Alessio a suo figlio – Sono contento, ti auguro tutto quello che si può augurare a un figlio. Non crescere più in altezza però". Il figlio ha risposto: "In realtà poi ci ho pensato e ho concluso che vorrei essere per tutta la vita il figlio di Gigi D'Alessio". Sul palco è quindi arrivata Mara Venier, che ha raccontato il rapporto tra i due.

Gli ospiti della serata

Non solo LDA, tra i tanti ospiti presenti sul palco per celebrare il trentennale della carriera di Gigi D'Alessio tanti nomi altisonanti della musica e della Tv. Ecco tutti gli ospiti sul palco assieme a Gigi D'Alessio:

Amadeus

Alessandra Amoroso

Vanessa Incontrada

Achille Lauro

Fiorello

Fiorella Mannoia

Vincenzo Salemme

Eros Ramazzotti

Alessandro Siani

Mara Venier

Andrea Delogu

Stefano De Martino

Maurizio Casagrande

Clementino

Luchè

Massimo Alberti

Francesco Merola

Rosario Miraggio

Geolier

Lele Blade

Mv Killa

Samurai Jay

Enzo Dong

Vale Lambo

Franco Ricciardi

Ivan Granatino

Le canzoni e i duetti del concerto a Napoli

Non è stata resa pubblica la scaletta che Gigi D'Alessio presenterà durante "Uno come me – Trent'anni insieme" ma è certo che D'Alessio suonerà alcune delle sue canzoni più famose. Stando a quanto apprende Fanpage.it D'Alessio dovrebbe cominciare con due dei suoi cavalli di battaglia, ovvero "Non mollare mai" e "Quanti amori", ci sarà "L'ammore" così come è sicuro che ci sarà "Non dirgli mai".