“Anna Tatangelo di nuovo single”, la storia con Livio Cori giunta definitivamente al capolinea Anna Tatangelo e Livio Cori si sarebbero lasciati definitivamente secondo il settimanale Chi. Dopo vari tentativi di stare insieme, i due sarebbero giunti alla conclusione di voler prendere strade diverse.

A cura di Ilaria Costabile

Secondo le Chicche di Gossip pubblicate sul settimanale Chi, Anna Tatangelo sarebbe tornata single, chiudendo definitivamente la storia con Livio Cori. Al momento non ci sono indizi che possano confermare la rottura, che arriva dopo un'estate piuttosto movimentata per la cantante, dove si era parlato di un riavvicinamento tra i due, con tanto di foto a corredo, ma adesso il loro rapporto sembra essere nuovamente giunto al capolinea.

La fine della storia tra Anna Tatangelo e Livio Cori

Sulla rivista diretta da Alfonso Signorini si legge che la storia tra i due cantanti sia finita a causa di "visioni differenti di vita" e che, quindi, non sia colpa di terze persone come si sarebbe potuto pensare. Dopo svariati tentativi di ricostruire un rapporto, a partire da aprile di quest'anno dove per la prima volta si era parlato della loro rottura, Anna Tatangelo e Livio Cori avrebbero quindi deciso di prendere strade diverse, consapevoli di aver fatto tutto il possibile per stare l'uno accanto all'altra e portare avanti un rapporto che, soprattutto i primi tempi, aveva regalato una grande gioia ad entrambi che, dopo qualche reticenza, avevano anche iniziato a mostrarsi insieme.

I tentativi di tornare insieme

Solamente lo scorso luglio, a fine mese, i due erano stati beccati insieme dai fotografi di Diva e Donna, felici e sorridenti trascorrevano del tempo al mare, scambiandosi tenerezze. A distanza di poco più di un mese, però, la situazione sembra essere cambiata, ma al momento non è arrivata una conferma da parte dei diretti interessati, che non hanno seminato indizi in grado di far capire che la relazione si fosse chiusa. Livio Cori, in occasione della prima separazione, aveva detto che il nome della fidanzata fosse "troppo pesante" in quanto ex compagna di un cantante noto come Gigi D'Alessio, di cui il rapper è anche amico.