Fedez a Roma con la sua assistente prima di partire per Miami, la vita da single tra lavoro e serate

A cura di Ilaria Costabile

La separazione tra Fedez e Chiara Ferragni è ormai cosa nota e i due gestiscono le loro vite, lontano dal nucleo familiare, concedendosi anche dei momenti di svago, nonostante il periodo non sia semplice. Il cantante è stato beccato a Roma, dai fotografi del settimanale Chi, insieme alla sua inseparabile assistente Eleonora, con la quale si era vociferato ci fosse anche un flirt, ma si è trattato solo di un puro gossip. Dopo aver girato l'intervista a Belve, poi, non sono mancati appuntamenti di lavoro e, infine, anche una serata in alcuni locali noti della Capitale.

Le notti romane di Fedez

Il soggiorno romano è stato piuttosto breve, ma ricco di appuntamenti. Dopo l'incontro con Francesca Fagnani, i cui temi saranno poi svelati nel corso dell'intervista, in cui pare che non si parlerà nel dettaglio delle vicende legate al pandoro-gate, ma nemmeno della separazione, per cui il rapper avrà parlato principalmente di sé. Quindi, una volta arrivato nella Capitale e aver registrato l'intervista, si è recato secondo quanto riporta Chi, in una nota agenzia di comunicazione, la View Point Strategy, poi a bordo di un van il rapper e la sua assistente si sono recati in uno degli hotel più noti della città, ovvero l'Hotel de la Ville. Dopodiché Fedez ha trascorso una serata in uno dei locali più esclusivi, Soho House, per poi dirigersi al Sanctuary, in discoteca. Una tipica serata mondana, come quelle che il rapper era solito vivere prima di costruirsi una famiglia.

Fedez in viaggio con i figli

Il rapper proprio in queste ore è partito con i suoi figli, Leone e Vittoria, accompagnato anche da suo padre Franco, la direzione è Miami. Dopo una vacanza a Dubai con la mamma, i bambini sono partiti insieme al papà per trascorrere un po' di tempo insieme visto che, al momento, non condividendo più lo stesso tetto, la loro quotidianità è cambiata. Un momento di relax, lontano dagli impegni che lo assorbono, come il lavoro ad un nuovo podcast dopo Muschio Selvaggio e altri progetti di cui parlerà, probabilmente, a tempo debito.