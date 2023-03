Federica Nargi ha un attacco di panico sulla neve, interviene il soccorso alpino per aiutarla Attacco di panico per Federica Nargi, spaventata da una discesa incontrata mentre scia. Ad aiutarla è il soccorso alpino, intervenuto con celerità sul posto. E il compagno Alessandro Matri, che riprende la scena, se la ride.

A cura di Stefania Rocco

Disavventura in montagna per Federica Nargi che ha avuto un attacco di panico di fronte a una discesa incontrata mentre indossava gli sci. L’ex velina di Striscia la notizia, che ha già ammesso di non essere particolarmente attratta dagli sport invernali, si è spaventata e ha deciso di contattare i soccorsi perché la aiutassero a percorrere la discesa. A riprendere la scena è stato il compagno Alessandro Matri che ha immortalato il momento, prendendo in giro la compagna. Lei, però, non ha gradito perché seriamente in difficoltà.

Federica Nargi nel video ripreso da Alessandro Matri

“Tu ridi, ma io sto male”, ha detto Federica quando si è accorta di essere ripresa dal compagno Alessandro Matri, padre delle figlie Sofia (6 anni) e Beatrice (4 anni). Nargi è apparsa più spaventata che arrabbiata. Soprattutto era concentrata sull’arrivo della motoslitta di soccorso chiamata affinché la aiutasse a percorrere la discesa troppo impegnativa. Quando i soccorsi sono arrivati, Federica si è tranquillizzata ed ha potuto proseguire con serenità la giornata. Matri ha invece faticato a trattenere le risate e ha preso bonariamente in giro la compagna alla quale, inquadrandola, ha chiesto: “Che cosa succede? Che stai aspettando? Giura che sta venendo da te l’ambulanza!”.Quindi, concludendo la Instagram story con la quale ha immortalato l’episodio, ha scritto: “Una storia triste”.

Federica Nargi pronta a riprovarci: “Ho avuto un attacco di panico”

All’indomani dell’incidente, Federica ha dimostrato di non volersi dare per vinta ed è tornata in pista, pronta a riprendere il suo allenamento. Supportata da un insegnante di sci, si è lanciata sulle piste con molta più dimestichezza rispetto al giorno precedente. Ad allenamento terminato, ha chiesto un voto al suo insegnante. “Carlo, ieri mi sono bloccata, mi è preso un attacco di panico e di ansia. Oggi che voto mi dai?”. Soddisfatto l’allenatore che ha risposto dandole un 10 di incoraggiamento. “Perché ho ripreso”, ha concluso soddisfatta Federica.