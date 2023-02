GF Vip, la sorella di Sarah Altobello contro Attilio Romita: “Si vergogni per ciò che le ha detto” Un nuovo scontro a distanza tra Sarah Altobello e Attilio Romita per gli insulti a distanza dei giorni scorsi. Interviene la sorella dell’inquilina, che attacca il giornalista: “Io vorrei che lei riconoscesse almeno la sua colpevolezza”.

A cura di Andrea Parrella

Sarah Altobello e Attilio Romita tornano a discutere dopo la vicenda dello scorso giovedì, quando una frase pronunciata dalla concorrente, che ha ricordato pubblicamente a Romita il bigliettino che le aveva lasciato nel beauty case, ha scatenato la furia della moglie del giornalista e, di conseguenza, la sua, che l'ha additata con epiteti negativi. Parole alle quali Sarah Altobello ha risposto con rabbia e in lacrime, ribadendo il concetto nella puntata del 20 febbraio: "Ho sempre dato tanto a questa persona, sentirmi di nuovo additata è una cosa che non mi merito, gli sono stata accanto sempre, nel bene e nel male".

Sarah Altobello e le lacrime per le parole di Attilio Romita

Romita, dallo studio, le ha risposto scusandosi, ma spiegando la sua reazione: "Quel canta e balla è stata una frase sbagliata, magari neanche la prima. Però, siccome tu conosci le mie difficoltà nel rientro a casa, sai che quella frase del bigliettino nel beauty case mi avrebbe potuto creare molti problemi. Quel bigliettino, che poteva essere interpretato con chissà quali dichiarazioni e numeri di telefono, si è proprio rivelato una targhetta di una maglietta sportiva. Quella citazione del bigliettino, se tu non l'hai soppesata, era per me un danno enorme. Devo dirti che per il modo in cui mi sei stata vicina, da tutti mi sarei immaginato una difficoltà, tranne che da te".

Altobello a sua volta ha risposto, non perdonando l'interlocutore: "In quel bigliettino ho visto solo un'amicizia, io da te non mi aspetto queste parole che ti sei fatto uscire dalla bocca. Sono stata vicina a te sempre, ti sono sempre stat accanto. Sentirmi dire che io abbia un'immagine un po' "fru fru", che voglia aumentare l'immagine di me stessa, di cantare e ballare che quello è il mio mestiere, è una cosa che da te non mi merito". Romita ha provato ulteriormente a giustificarsi: "Al di là degli scalda pubblico, sto solo provando a spiegare che quella frase del bigliettino era per me peggio di un colpo di pistola".

L'ingresso in casa di Giusi Altobello

A fare giustizia a Sarah Altobello la sorella, Giusi, che entrata nella casa per parlare con lei ha avuto modo di rivolgersi proprio al giornalista: "Io vorrei che lei riconoscesse almeno la sua colpevolezza, non impiutare a Sarah la colpa di atteggiamenti suoi. Non è stato bravo nel soppesare le parole per definire Sarah e un po' deve vergognarsi".