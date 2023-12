Fabio Volo ha ritrovato l’amore, paparazzato con una donna misteriosa dopo la separazione Dopo la separazione dalla moglie Johanna Maggy, madre dei suoi figli Sebastian e Gabriel, Fabio Volo ha ritrovato l’amore. Il settimanale Diva e Donna lo ha paparazzato in compagnia di una misteriosa donna, di cui al momento non è nota l’identità: i due si baciano e passeggiano tenendosi per mano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Fabio Volo ha ritrovato l'amore. Dopo la separazione dalla moglie Johanna Maggy, madre dei suoi due figli Sebastian e Gabriel, lo scrittore è stato paparazzato dal settimanale Diva e Donna in compagnia di una misteriosa donna, di cui al momento non è nota l'identità. Negli scatti, i due si scambiano un baci pieni di passione e camminano tenendosi per mano.

Le foto di Fabio Volo con una donna misteriosa

Come mostrano gli scatti del settimanale, lo scrittore sembra aver ritrovato il sorriso dopo la fine dell'amore con Johanna Maggy, durato più di 10 anni. Volo, infatti, è stato paparazzato con una misteriosa donna per le strade di Milano, all'uscita di un ristorante in cui hanno pranzato insieme. Dell'identità di lei non si sa pressoché nulla, se non che sarebbe lontana dal mondo dello spettacolo, stando a quanto riferiscono alcune voci vicine alla coppia. Al momento, però, il nome e l'età della donna rimangono una segreto. A non essere un segreto sono invece i baci passionali che si sono scambiati alla luce del sole, tenendosi per mano e stringendosi uno all'altra, senza la paura di essere visti.

La separazione dalla moglie Johanna Maggy

Fabio Volo ha parlato per la prima volta della separazione dalla moglie in una lunga intervista a Vanity Fair, rilasciata nel novembre 2022. Lo scrittore, tra le pagine del settimanale, aveva rivelato di essere un papà single ormai da due anni e di aver mantenuto con Johanna Maggy un bel rapporto, nonostante l'amore sia finito da tempo. Tra loro non c'è mai stato nessun tradimento e il sentimento che li lega ha cambiato forma: "Johanna e io non è che non ci amiamo più perché non stiamo più insieme: l’amore si è trasformato". Quanto ai figli Sebastian e Gabriel, hanno trovato un perfetto equilibrio: "I bambini stanno una settimana con me e una settimana con lei, durante quella settimana un giorno stanno con me e un giorno stanno con lei".