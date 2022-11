Fabio Volo e la separazione dalla moglie Johanna Maggy: “Non l’ho tradita, l’amore si è trasformato” Fabio Volo ha parlato della prima volta della separazione dalla compagna Johanna Maggy, con la quale ha avuto due figli, Sebastian e Gabriel. Lo scrittore è un papà single da due anni e, sulla causa della rottura, ha detto: “Non l’ho mai tradita, l’amore si è trasformato”.

A cura di Elisabetta Murina

Fabio Volo è un papà single. Lo scrittore e attore (nel 2023 esce il suo film Una grande voglia di vivere) ha parlato per la prima volta della separazione dalla moglie Johanna Maggy in una lunga intervista a Vanity Fair. Insieme hanno avuto due figli, Sebastian e Gabriel, che hanno rispettivamente 9 e 7 anni.

Fabio Volo papà single da due anni

Fabio Volo ha affrontato per la prima volta il tema della separazione dalla moglie Johanna Maggy. In copertina sul prossimo numero di Vanity Fair, in edicola dal 30 novembre, lo scrittore ha raccontato di vivere da solo ormai da due anni, vicino alla ex compagna, e di essere in ottimi rapporti con lei. Nonostante l'amore sia arrivato al capolinea, i due hanno trovato il loro equilibrio per il bene dei figli Sebastian e Gabriel: "I bambini stanno una settimana con me e una settimana con lei, durante quella settimana un giorno stanno con me e un giorno stanno con lei".

Perché Fabio Volo e Johanna Maggy non sono più una coppia

Lo scrittore hapoi messo a tacere le presunte voci di tradimento, che sostenevano nella sua vita ci fosse un'altra donna: "Non ho mai tradito Johanna. Le sono sempre stato fedele". La separazione è arrivata a 50 anni, quasi inaspettata, ma Volo ha precisato che il sentimento tra loro si è trasformato: