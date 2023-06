Elodie lascia l’Italia per amore di Andrea Iannone, dove si trasferirà la coppia Negli ultimi tempi si era parlato di una convivenza milanese, ma a quanto pare Elodie e l’ex pilota avrebbero deciso di tentare la loro sintonia lontano dal capoluogo meneghino dove, probabilmente, saranno anche più liberi di vivere il loro amore lontano dagli occhi indiscreti dei paparazzi.

A cura di Giulia Turco

L’amore tra Elodie Patrizi e Andrea Iannone procede, si direbbe, nella privacy più totale. La coppia si frequenta da circa un anno e si prepara a vivere la seconda estate del loro amore. Si sono avvicinati pian piano, ma ben presto l’attrazione è diventata irresistibile, tanto da lasciare che anche i paparazzi li fotografassero durante tenere effusioni. Nel giro di qualche mese hanno messo in piedi il progetto di una convivenza che, stando al gossip, non sarebbe in previsione in Italia.

Elodie e Andrea Iannone andranno a vivere a Lugano

Stando alle indiscrezioni del settimanale Oggi, Elodie avrebbe deciso di lasciare l’Italia per andare a vivere a Lugano, in Svizzera, e trasferirsi dunque nella villa di Andrea Iannone. Negli ultimi tempi il gossip aveva parlato di una convivenza milanese, in un appartamento che la coppia avrebbe dovuto prendere come nido d’amore, ma a quanto pare Elodie e l’ex pilota avrebbero deciso di tentare la loro sintonia lontano dal capoluogo meneghino dove, probabilmente, saranno anche più liberi di vivere il loro amore lontano dagli occhi indiscreti dei paparazzi. Ad ogni modo la cantante riuscirà a mantenere i propri rapporti personali e lavorativi sera problemi, considerando le brevi distanze tra la città svizzera e Milano.

Com’è nato l’amore tra Elodie e Andrea Iannone

Iannone è stato protagonista della vita sentimentale di Elodie in un anno pieno di successi. La cantante, che ha registrato il singolo tormentone Pazza Musica con Marco Mengoni, è stata anche protagonista del suo primo film con un ruolo da attrice, Ti mangio il cuore. La colonna sonora, da lei curata, è stata premiata ai David di Donatello. Al suo fianco, Iannone le ha garantito la serenità di cui aveva bisogno, dopo la tormentata e discussa rottura da Marracash: “Non voglio correre, sono in un momento in cui l’amore va nella direzione giusta, anche se in modo inaspettato”, raccontata la cantante al settimanale Chi lo scorso febbraio. “C’è molto rispetto tra noi, tanta bellezza e poche incomprensioni. È un ragazzo pulito, rispettoso, ha tante qualità”.