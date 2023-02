Elodie parla dell’amore con Andrea Iannone: “Con lui c’è rispetto, è un ragazzo pulito e buono” Elodie ha parlato della storia d’amore con Andrea Iannone. Tutto starebbe andando “nella giusta direzione” con lui. Ecco cosa ha svelato la cantante.

A cura di Daniela Seclì

Elodie e Andrea Iannone, fonte Chi

Elodie è tra i Big del Festival di Sanremo 2023 con la canzone Due. La classifica della prima serata della kermesse canora la vede in seconda posizione, dunque il suo brano è stato molto apprezzato. In un'intervista rilasciata al settimanale Chi, la cantante ha parlato della sua vita sentimentale, in particolare della relazione con Andrea Iannone, che ormai si protrae da alcuni mesi. Un nuovo amore, dopo la fine del rapporto con Marracash. Elodie si è definita "coerente nell'incoerenza" e ha aggiunto: "Cerco di migliorarmi, altrimenti non cambierei".

Elodie rompe il silenzio su Andrea Iannone

Nel corso dell'intervista rilasciata al settimanale Chi, è stato chiesto a Elodie di raccontare come stiano andando le cose con Andrea Iannone. A giudicare dalle parole dell'artista, tutto starebbe proseguendo a gonfie vele:

Non voglio correre, sono in un momento dove l'amore va nella direzione giusta, anche in modo inaspettato. C'è molto rispetto, tanta bellezza e poche incomprensioni. È un ragazzo pulito, buono, rispettoso, ha tante qualità.

Elodie commenta la scena del parto del film Ti mangio il cuore

Elodie è stata protagonista del film Ti mangio il cuore. Il personaggio che interpreta aspetta un figlio. La cantante ha spiegato di aver vissuto la scena del parto in modo decisamente realistico:

Ma lo sai che, a un certo punto, ci ho creduto veramente? È bellissimo. Nel film partorisco e l'ho vissuto come un vero parto, con sofferenza, con trasporto. Se penso che avere un figlio rimetterebbe in ordine le cose? Non bisogna fare un figlio per stare meglio, non deve essere un atto di egoismo. Bisogna farlo quando sei stabile. Il giorno che riuscirò a essere la donna che vorrei essere, e non lo sono ancora, lo farò.

E ha concluso ribadendo che, per il momento, l'idea di diventare madre non l'ha ancora sfiorata: "Finora non mi è capitato".