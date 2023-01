Elodie e Andrea Iannone, l’amore continua tra baci roventi e sorrisi complici: “Andranno a convivere” Continua la storia d’amore tra la cantante Elodie e il pilota Andrea Iannone. I due sono stati paparazzati dal settimanale Chi, per le strade di Milano. Tra loro, l’intesa è evidente.

Elodie e Andrea Iannone sono più innamorati che mai. Secondo quanto sostiene il settimanale Chi, la cantante e il pilota starebbero pensando alla convivenza. Intanto, sono stati immortalati tra le strade di Milano, tra sorrisi, dolci baci e passeggiate mano nella mano.

Le foto di Elodie e Andrea Iannone, shopping e baci a Milano

Il settimanale Chi, ha pubblicato le foto che ritraggono Elodie e Andrea Iannone in giro per Milano. I due pranzano insieme in zona Porta Genova e poi vanno a fare shopping. Lungo il tragitto si tengono per mano, si rivolgono sorrisi complici e si fermano per scambiarsi un bacio. Sul magazine diretto da Alfonso Signorini si legge:

La cantante e il pilota vivono la loro routine tra Milano e Lugano (lui, infatti, abita in Svizzera): eccoli mentre sono nel capoluogo lombardo, pranzano in zona Porta Genova insieme con un amico, poi da soli vanno a fare shopping per arredare la nuova casa della cantante in città. Mentre camminano sono uniti da complicità e gesti intimi: scherzano, ridono, si baciano incuranti delle persone che hanno intorno perché ormai si sentono sicuri del sentimento che li unisce.

Elodie e Andrea Iannone vorrebbero andare a convivere

Una volta conclusa la relazione con Marracash, Elodie ha ritrovato l'amore con Andrea Iannone. La relazione tra il pilota e la cantante (32 anni lei, 33 anni lui) ha avuto inizio l'estate scorsa durante una vacanza in Puglia. Sebbene stiano insieme da una manciata di mesi, il loro legame appare decisamente solido. Secondo il settimanale Chi, sarebbero intenzionati a intraprendere una convivenza: