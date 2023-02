Elodie è fidanzata con Andrea Iannone dopo la fine della storia d’amore con l’ex Marracash Elodie Di Patrizi è fidanzata con il pilota di Moto GP Andrea Iannone. La loro frequentazione è iniziata la scorsa estate, ma è diventata ufficiale solo qualche mese fa, tanto che ora la coppia vive l’amore senza più nascondersi. Prima la cantante ha avuto una storia con il rapper Marracash.

A cura di Elisabetta Murina

Elodie Di Patrizi ha iniziato il nuovo anno insieme ad Andrea Iannone. La cantante, in gara al Festival di Sanremo 2023, sta vivendo la storia d'amore con il pilota di Moto GP alla luce del sole, senza più nascondersi dai paparazzi per paura di essere scoperta. La frequentazione era iniziata la scorsa estate, di nascosto e senza troppe preteste, per poi diventare sempre più seria con il passare dei mesi. Per l'artista si tratta di una nuova fase della sua vita sentimentale dopo la fine dell'amore con Marracash.

La storia d'amore tra Elodie e Andrea Iannone

Il gossip della frequentazione tra Elodie e Andrea Iannone era esploso la scorsa estate, quando per la prima volta i due erano stati avvistati insieme in Sardegna in atteggiamenti piuttosto intimi. Poi i rumors avevano superato i mesi estivi e il rapporto tra l'artista e il pilota di Moto GP era diventato sempre più serio. I paparazzi avevano fotografato la coppia in diverse altre occasioni, prima mentre passeggiavano a Lugano e poi mano nella mano per le strade di Milano. Insomma, non più solo un flirt estivo ma un vera e propria storia d'amore. "Mi piace, ma in questa fase zero aspettative", aveva dichiarato Elodie su Iannone nel corso di una recente intervista rilasciata a Vanity Fair.

Elodie e Andrea Iannone a Capodanno (Foto dal settimanale Chi)

Il loro amore è uscito allo scoperto piano piano, soprattutto perché in più occasioni la stessa Elodie aveva dichiarato di aver bisogno di tempo per conoscere Iannone. Poi la prima foto di coppia sui social lo scorso ottobre, in occasione di una vacanza a Madrid, che ha ufficializzato la loro unione. Da quel momento la storia procede a gonfie vele, baci in pubblico e anche presentazioni in famiglia (quella di lui, a Vasto), fino al Capodanno insieme sulla neve che preannuncia un 2023 ancora insieme.

La relazione con l'ex fidanzato Marracash

Marracash e Elodie

Prima di ritrovare la felicità con Andrea Iannone, Elodie aveva chiuso una turbolenta e importante storia d'amore con il rapper Marracash. Le voci della loro rottura si erano diffuse a partire dell'ottobre del 2021, quando l'artista era stata avvistata in compagnia del modello Davide Rossi. Poi la conferma da parte della diretta interessata, che si era dichiarata felicemente single, spiegando alcune delle ragioni che hanno portato alla drastica decisione. I due hanno mantenuto però buoni rapporti, si vogliono bene e si stimano a vicenda. "Il rapporto con Elodie esiste ancora, ma non è una relazione come la intende la gente", aveva dichiarato il rapper in una recente intervista al Corriere della Sera.