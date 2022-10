Elodie e Andrea Iannone insieme a Madrid pubblicano sui social la prima foto di coppia Elodie e Andrea Iannone non si nascondono più, la loro giovane storia d’amore appena iniziata procede a gonfie vele: sui social hanno pubblicato la prima foto di coppia.

A cura di Gaia Martino

Elodie e Andrea Iannone non si nascondono più e si mostrano felici insieme anche sui social. Ieri sera la cantante ha condiviso la prima immagine di coppia con il pilota di Moto GP, conosciuto dopo la rottura definitiva da Marracash e con il quale starebbe vivendo una giovane love story. "Io sono innamorata di Marra, è la persona che amerò di più in tutta la mia vita" disse lei in un'intervista con Peter Gomez lo scorso luglio, oggi potrebbe aver cambiato idea. Stando alle stories pubblicate da lui, si trovano insieme a Madrid: a cena si sono scattati il primo selfie di coppia.

Elodie e Andrea Iannone insieme a Madrid

Elodie e Andrea Iannone si trovano insieme a Madrid e ieri sera hanno condiviso la prima foto insieme, lei sorride mentre lui le dà un bacio sulla fronte. Anche un amico in loro compagnia a cena li ha ripresi mentre fanno alcune smorfie, lei è appoggiata alla sua spalla. Stando a quanto documentato da Iannone su Instagram dopo sarebbero andati in un locale, un club nel centro della città spagnola. Il flirt tra loro ha così superato le vacanze estive: oggi sono una coppia a tutti gli effetti.

Cosa disse Elodie a Verissimo di Iannone

Ne ha parlato per la prima volta pubblicamente a Verissimo, circa un mese fa. Elodie a Silvia Toffanin e al pubblico di Canale 5 confermò la relazione con Andrea Iannone, sebbene fosse iniziata da poco. "Ci stiamo frequentando, è una bella frequentazione, lui mi piace. Ma stiamo insieme da un mese, è presto. Lui è un bravo corteggiatore" furono le parole della cantante, intimidita dalle domande di gossip della conduttrice. La conoscenza del pilota di Moto GP arriva dopo la lunga e travagliata storia d'amore con Marracash, terminata ufficialmente prima dell'estate dopo che entrambi confermarono: "Il rapporto esiste ancora, ma non è una relazione come la si intende là fuori".