Diletta Leotta incinta, il suo entourage a Fanpage.it: “Non sappiamo nulla” Diletta Leotta sarebbe incinta, stando a quanto fa sapere The Pipol Gossip: il pancino sospetto condiviso tra le stories negli ultimi giorni aveva destato curiosità, ma fonti vicine alla conduttrice riferiscono a Fanpage.it di non essere a conoscenza della gravidanza.

A cura di Gaia Martino

Un pancino sospetto aveva acceso la curiosità e nelle ultime ore sarebbe arrivata la notizia che darebbe per certa la gravidanza. Diletta Leotta sarebbe incinta secondo quanto scrive la pagina The Pipol Gossip: "addetti ai lavori che collaborano con la Leotta confermano, la prossima estate diventerà mamma", si legge.

Un video condiviso tra le stories nel quale mostrava diversi look indossati durante la sua permanenza a Sanremo aveva destato curiosità: in un frame in molti tra i fan avevano notato una pancia leggermente più gonfia del solito. Stando alla testimonianza dunque, Diletta Leotta sarebbe in dolce attesa del primo figlio con Loris Karius ma fonti vicine alla conduttrice riferiscono a Fanpage.it di non saperne nulla.

Fonti vicine alla Leotta a Fanpage: "Non sappiamo nulla"

Fonti vicine alla conduttrice hanno riferito a Fanpage.it di non essere a conoscenza di alcuna presunta gravidanza. Il mistero dunque si infittisce e Diletta Leotta finisce ancora al centro del gossip italiano, stavolta in qualità di presunta neo mamma. Intanto sul suo profilo Instagram non trapela nulla, nelle ultime ore ha diffuso alcune immagini con il compagno, il calciatore Loris Karius in occasione di San Valentino.

La storia d'amore con Loris Karius

Da ottobre 2022 iniziò a circolare il gossip della relazione, confermato dalle paparazzate di Chi che mostravano il portiere inglese in procinto di trascorrere la notte a casa della conduttrice. Dopo pochi mesi sono usciti allo scoperto e oggi Diletta Leotta e Loris Karius non si nascondono più neanche sui social network. In occasione di San Valentino, ieri, la conduttrice televisiva sportiva ha condiviso uno scatto di coppia con l'uomo che ha già fatto conoscere alla sua famiglia, in Sicilia, durante le feste di Natale. A dicembre il volto televisivo raccontava di aver incassato numerose delusioni d'amore nel corso della sua vita, fino ad ora, ma "Per trovare l'uomo giusto devi fare esperienza, anche sbagliando", le sue parole in un'intervista. I baci a Capodanno condivisi su Instagram, la dedica per la festa degli innamorati. Alcuni utenti su Twitter hanno notato un comportamento insolito da parte della Leotta, meno attenta a non diffondere troppi dettagli sulla sua vita privata. Potrebbe aver finalmente conosciuto quello giusto, dopo le ultime relazioni naufragate con Can Yaman e Giacomo Cavalli.