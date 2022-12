Diletta Leotta: “Mia madre mi dice vacci piano in amore, ma solo sbagliando troverò quello giusto” Diletta Leotta ha una sola regola in amore: non avere regole. E non accettare consigli da nessuno. “È la mia vita. A 31 anni voglio sentirmi libera di lanciarmi nelle relazioni”, spiega a chi la critica. “Non ascolto nessuno, nemmeno mia madre: sono una passionale”.

A cura di Giulia Turco

Diletta Leotta va dritta per la sua strada, in amore come per la carriera. Approdata a DAZN Canada con le sue prime conduzioni in inglese, si gode un momento particolarmente felice della sua vita. In quella privata c’è l’amore per Loris Karius e guai a chi la accusa di cambiare troppo spesso fidanzato: la conduttrice rivendica la libertà di amare come e quando vuole.

Diletta Leotta in amore ha una sola regola: non avere regole

“Non trovo giuste le critiche sugli uomini che scelgo di avere accanto”, spiega la conduttrice siciliana in un’intervista concessa al settimanale F. “Sono una passionale e a 31 anni voglio sentirmi libera di lanciarmi nelle relazioni che desidero”. Ogni uomo che ha provato a gravitarle intorno, non a caso, è finito nel mirino del gossip, ma Leotta per fortuna non teme il giudizio di nessuno. “Per trovare l’uomo giusto devi fare esperienza, anche sbagliando”, spiega. A costo di incassare delusioni, una dopo l’altra. “È la mia vita. Mia madre continua a dirmi di stare attenta, di andarci piano. Ma io non sento nessuno: ci devo sbattere la testa prima di fermarmi”.

(Diletta Leotta e Loris Karius a Miami, foto Chi)

Anche con il tedesco Loris Karius è partita in quarta

Diletta Leotta non accetta lezioni: ogni volta è come la prima e si lancia in nuove avventurose storie d’amore con la stessa passione di sempre. Lo stesso ha fatto con il portiere tedesco del Newcastle Loris Karius, con il quale fa coppia da qualche mese. La conduttrice siciliana a scongelare anche il suo gelido cuore nordico, a quanto pare, visto che sempre più spesso Karius vola in Italia per vederla. L’ultimo viaggio, però, lo hanno fatto insieme. Hanno scelto il caldo torrido della Florida per concedersi una fuga d’amore molto romantica. Entrambi hanno sfoggiato un fisico mozzafiato, nelle foto comparse sul settimanale Chi, che non si è lasciato sfuggire il loro amore bollente nemmeno a Miami.