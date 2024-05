Dean McDermott ufficializza la storia con Lily Calo dopo Tori Spelling: “La mia ragazza è magica”

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Dean McDermott con un post su Instagram ha ufficializzato la storia con Lily Calo, dirigente di un'azienda con la quale è stato paparazzato più volte negli ultimi mesi, dopo il divorzio da Tori Spelling. Ha voltato pagina e dopo diverso tempo dalla prima indiscrezione sulla sua nuova fiamma, ha deciso di non nasconderla più.

Le prime foto di coppia di Dean McDermott e Lily Calo

"A volte devi solo indossare i tuoi vestiti migliori e portare la tua ragazza al The Magic Castle. Perché lei è magica". Con queste parole Dean McDermott ha reso ufficiale la sua relazione con Lily Calo, la nuova compagna dopo il lungo matrimonio con Tori Spelling.

Era già nota alla cronaca rosa la loro relazione, sebbene non fosse mai stata confermata dai diretti interessati. Le prime paparazzate spuntarono fuori nell'ottobre 2023, ma in quel periodo Tori Spelling stava vivendo un periodo estremamente delicato. Per questo motivo Dean McDermott avrebbe aspettato prima di rendere pubblica e ufficiale la sua nuova relazione.

Il divorzio da Tori Spelling dopo 17 anni di matrimonio

La scorsa estate, a giugno, Tori Spelling e Dean McDermott annunciarono la loro separazione Dopo circa 18 anni di matrimonio e la nascita di cinque figli, la coppia ha deciso di mettere un punto alla loro storia. "Abbiamo deciso di prendere strade diverse, iniziare un nuovo cammino ognuno per conto suo. Continueremo a impegnarci insieme come genitori" scrisse l'attore e conduttore televisivo canadese. La rottura sarebbe stata scatenata da diversi tradimenti di lui, scrivevano i tabloid americani, che l'attrice di Beverly Hills 90210 non sarebbe riuscita a superare. PageSix nelle ultime ore ha fatto sapere che Tori Spelling avrebbe chiesto la custodia esclusiva dei figli, richiesta che non sarebbe stata accettata dall'attore. Entrambi, ora, chiederebbero l'un l'altro di pagare le spese legali del divorzio.