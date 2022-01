“Dayane Mello torna al GFVip e poi potrebbe volare all’Isola dei Famosi” Dayane Mello potrebbe entrare nella casa del Grande Fratello Vip la prossima settimana, per fare una sorpresa alla sua amica Soleil Sorge. Inoltre, stando ad alcune indiscrezioni, potrebbe essere nel cast de “L’Isola dei Famosi”.

A cura di Ilaria Costabile

Tra le concorrenti più amate della scorsa edizione del Grande Fratello Vip c'è senza dubbio Dayane Mello. La modella brasiliana è stata in grado di innescare dinamiche sempre nuove tra i concorrenti del reality e sembrerebbe pronta a varcare nuovamente la porta rossa per fare una sorpresa all'amica di sempre, Soleil Sorge. Ma le novità non sarebbero finite, dal momento che dopo aver partecipato al reality La Fazenda in Brasile, potrebbe prendere parte alla nuova edizione dell'Isola dei Famosi.

Una sorpresa per i concorrenti del GFVip6

Stando a quanto riportato dal sito Whoopse, Dayane Mello che si è rimessa in sesto dopo essere arrivata quasi alla fine del reality brasiliano La Fazenda, diventando protagonista suo malgrado di un presunto episodio di molestie, da lei liquidato come un malinteso, sottolineando più volte di non aver subito abusi dal cantante Nego Do Borel, potrebbe rimettere piede nella casa più spiata d'Italia. Stavolta non come concorrente, ma come ospite, per fare una sorpresa alla sua inseparabile amica Soleil Sorge, da lei più volte nominata da quando è tornata alla sua routine. L'ingresso nella dimora di Cinecittà dovrebbe avvenire lunedì 10 gennaio, e senza dubbio l'influencer non potrà che accogliere con gioia l'amica.

Dayane Mello andrà all'Isola dei Famosi?

È invece notizia riportata su Oggi che la Mello potrebbe prendere parte alla prossima edizione dell'Isola dei Famosi che partirà, come lo scorso anno, a staffetta dopo il Grande Fratello Vip che si concluderà a marzo. La modella aveva dichiarato rispondendo ai fan su Instagram di non voler partecipare ad altri programmi televisivi così impegnativi, perché vorrebbe recuperare il tempo trascorso lontano da sua figlia. Se le indiscrezioni venissero confermate si tratterebbe della seconda volta per l'ex gieffina, già approdata in Honduras nel 2017.